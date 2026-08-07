Cloudflare підвищила прогноз і здивувала інвесторів

Акції американської компанії Cloudflare, яка надає хмарні сервіси та рішення у сфері кібербезпеки, на передринкових торгах підскочили більш ніж на 16%, повідомляє Reuters. Поштовхом стало підвищення річного фінансового прогнозу, що свідчить про стійкий попит на інфраструктуру для штучного інтелекту.

Компанія очікує, що її виручка за підсумками року становитиме 2,86 – 2,87 мільярда доларів. Раніше прогноз був на рівні 2,805 – 2,813 мільярда доларів, тоді як аналітики LSEG у середньому прогнозували близько 2,81 мільярда доларів.

Крім того, Cloudflare підвищила прогноз скоригованого прибутку на акцію – до 1,25 – 1,26 долара проти попередніх 1,19 – 1,20 долара.

AI-інфраструктура залишається драйвером зростання

Останні результати Cloudflare підтверджують, що компанії, які працюють у сфері хмарних технологій та кібербезпеки, залишаються одними з головних бенефіціарів AI-буму. Напередодні про рекордні темпи розвитку хмарного бізнесу також повідомила Amazon, яка зазначила, що у 2026 році навіть може зіткнутися з дефіцитом потужностей через високий попит.

Аналітики Morgan Stanley звернули увагу на швидке зростання платформи Workers, яка стала найдинамічнішим сегментом Cloudflare завдяки моделі оплати за фактичне використання сервісів. Водночас експерти RBC Capital Markets вважають, що компанія має одразу кілька довгострокових напрямів монетизації технологій штучного інтелекту, що виправдовує високу оцінку її акцій.

Від початку року папери Cloudflare вже подорожчали більш ніж на 44%, хоча конкуренти демонструють ще вищі темпи зростання. Акції CrowdStrike додали майже 77%, а Palo Alto Networks – близько 95%. Попри це інвестори продовжують позитивно оцінювати перспективи Cloudflare, оскільки розвиток AI одночасно збільшує попит на хмарні сервіси та рішення у сфері кібербезпеки.

Тим часом роздрібні інвестори в Південній Кореї розпочали кампанію, яка може змінити політику Samsung Electronics. Акціонери вимагають масштабного викупу акцій та хочуть отримати більше впливу на рішення компанії.