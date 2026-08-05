Чому Баффет вважає Bitcoin поганою інвестицією

Голова Berkshire Hathaway Воррен Баффет неодноразово заявляв, що Bitcoin не відповідає його головному правилу інвестування – купувати активи, які створюють реальну економічну цінність, розповідає InVenture. На думку інвестора, акції компаній, фермерські землі чи нерухомість приносять власникам прибуток завдяки виробництву товарів, наданню послуг або отриманню орендного доходу.

Натомість Bitcoin, як вважає Баффет, не генерує грошових потоків і не створює доданої вартості.

Саме тому у 2018 році він назвав Bitcoin "rat poison squared" ("щурячою отрутою у квадраті"), а у 2022 році під час щорічних зборів акціонерів Berkshire Hathaway заявив, що не купив би всі існуючі Bitcoin навіть за 25 доларів, оскільки не знав би, що з ними робити.

Баффет не заперечує, що ціна криптовалюти може різко зростати, однак наголошує: підвищення вартості саме по собі ще не робить актив якісною інвестицією.

Якої інвестиційної філософії дотримується Баффет

Інвестиційна стратегія Воррена Баффета базується на принципах вартісного інвестування, яких його навчив професор і економіст Бенджамін Грем. Інвестор шукає компанії зі зрозумілою бізнес-моделлю, сильними конкурентними перевагами, стабільним прибутком і прогнозованими перспективами розвитку.

Саме тому найбільші інвестиції Berkshire Hathaway зосереджені в акціях таких компаній, як Apple, Coca-Cola, American Express та інших великих корпорацій, бізнес яких приносить реальний прибуток.

Попри критику Bitcoin, Баффет неодноразово наголошував, що кожен інвестор самостійно відповідає за свої рішення. Водночас він радить вкладати кошти лише в ті активи, принцип роботи яких інвестор повністю розуміє, і уникати інвестицій, що ґрунтуються виключно на очікуванні подальшого зростання ціни.

Варто зазначити, що позиція Баффета не є універсальною для всіх професійних інвесторів. Чимало великих фінансових компаній уже інтегрували криптовалюти у свої продукти, а запуск біржових Bitcoin-ETF у США став одним із ключових факторів зростання інституційного інтересу до цифрових активів. Однак сам Баффет своєї думки не змінив.

До речі, навіть найуспішніші інвестори світу не застраховані від невдалих рішень. Однією з найдорожчих помилок Воррена Баффета стало придбання американської взуттєвої компанії Dexter Shoe, яке зрештою коштувало Berkshire Hathaway мільярди доларів.