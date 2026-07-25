Чому Баффет купив Dexter Shoe

У 1993 році холдинг Berkshire Hathaway придбав американського виробника взуття Dexter Shoe, розповідає Investing.com. На той момент компанія вважалася успішним бізнесом із сильною репутацією, стабільними прибутками та конкурентними позиціями на ринку США.

Уоррен Баффет побачив у Dexter Shoe якісний бізнес із перспективами довгострокового розвитку. Втім, згодом ситуація на ринку кардинально змінилася. Виробники з країн із дешевшою робочою силою почали активно витісняти американські компанії, пропонуючи продукцію за нижчими цінами.

Конкуренція стрімко посилилася, а Dexter Shoe не змогла адаптуватися до нових ринкових умов. У результаті компанія практично втратила свою вартість, а згодом її бізнес фактично припинив існування.

Чому ця угода стала найдорожчою помилкою

Найбільшою проблемою виявилася навіть не сама купівля компанії, а спосіб оплати угоди. Berkshire Hathaway розрахувалася за Dexter Shoe власними акціями, а не грошовими коштами.

З роками вартість акцій Berkshire Hathaway зросла у багато разів. Через це пакет акцій, який Баффет передав продавцям Dexter Shoe, став коштувати приблизно 3,5 мільярда доларів. Водночас сама придбана компанія фактично знецінилася.

Сам Баффет неодноразово називав цю угоду однією з найбільших інвестиційних помилок у своїй кар'єрі. Він визнавав, що переоцінив довгострокові конкурентні переваги виробника взуття та недооцінив вплив глобалізації на галузь.

Історія Dexter Shoe стала одним із найвідоміших прикладів того, що навіть легендарні інвестори можуть помилятися. Водночас вона ще раз підтвердила один із головних принципів Баффета: під час інвестування важливо оцінювати не лише поточні фінансові показники компанії, а й те, чи здатний її бізнес зберігати конкурентні переваги протягом багатьох років.

До речі, інвестиційний портфель Воррена Баффета традиційно привертає увагу мільйонів інвесторів у всьому світі. Його рішення уважно аналізують, адже вони можуть вказувати на перспективні компанії та довгострокові ринкові тренди. Серед найбільших активів також залишаються American Express, Coca-Cola, Moody's, Chevron та Occidental Petroleum.