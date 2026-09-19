Скільки податків сплачується з інвестиційного прибутку

В Україні інвестиційним прибутком вважається позитивна різниця між доходом від продажу інвестиційного активу та витратами на його придбання, розповідають у Державній податковій службі. До таких операцій належать, зокрема, продаж або обмін інвестиційних активів, а також їх викуп чи погашення емітентом.

Якщо фізична особа отримала інвестиційний прибуток, він оподатковується 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Таким чином, загальне податкове навантаження на такий прибуток становить 23%.

Важливо, що податок нараховується не просто на всю суму, яку інвестор отримав від продажу активу. Під час визначення фінансового результату враховується вартість придбання активу та документально підтверджені витрати. Наприклад, якщо акції були придбані за 100 тисяч гривень, а продані за 130 тисяч гривень, об'єктом оподаткування є позитивний фінансовий результат, а не всі 130 тисяч гривень.

Якщо інвестор користується послугами професійного торговця цінними паперами, зокрема банку, такий торговець виступає податковим агентом і під час виплати інвестиційного прибутку утримує ПДФО та військовий збір. Водночас це не звільняє фізособу від обов'язку задекларувати результати операцій з інвестиційними активами за відповідний рік.

Окремо варто враховувати інвестиції за кордоном. Доходи від операцій з іноземними інвестиційними активами також мають потрапляти до української податкової декларації, якщо їх отримує податковий резидент України. Для таких доходів ДПС також вказує ставку 18% ПДФО та 5% військового збору.

Якщо частина податку вже була сплачена за кордоном, у деяких випадках її можна зарахувати в Україні відповідно до правил міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування. Водночас порядок залежить від конкретної країни та наявності підтвердних документів.

ОВДП – виняток із загального правила

Одним із найбільш важливих винятків для українського інвестора є державні облігації. Доходи фізичних осіб від інвестування в ОВДП не включаються до оподатковуваного доходу, а отже, інвестор не сплачує з такого доходу ПДФО. Також дохід від ОВДП не оподатковується військовим збором.

Це стосується як купонного доходу, так і інвестиційного прибутку від операцій із державними облігаціями. Тому під час порівняння різних інструментів інвестору варто дивитися не лише на номінальну дохідність, а й на суму, яка залишиться після сплати податків.

Наприклад, якщо інвестиційний інструмент приносить прибуток, що оподатковується за сукупною ставкою 23%, заявлена дохідність і фактична сума, яку отримає інвестор, відрізнятимуться. Для ОВДП такого зменшення доходу на ПДФО та військовий збір немає.

Водночас інвестору потрібно розрізняти дохід від самого активу та прибуток від його продажу. Податкові правила можуть відрізнятися залежно від конкретного виду цінного папера, способу отримання доходу та статусу платника.

Ще один важливий момент – декларування. Якщо фізособа протягом року здійснювала операції з інвестиційними активами, вона має враховувати їх під час визначення загального фінансового результату. ДПС наголошує, що це стосується операцій як в Україні, так і за її межами.

Отже, перед інвестуванням важливо рахувати не тільки потенційний прибуток, а й податкові наслідки. Для більшості оподатковуваних інвестиційних доходів у 2026 році ключовою є сукупна ставка 23%, тоді як ОВДП мають податкову перевагу завдяки звільненню доходу від ПДФО та військового збору.

Раніше ми писали, що у 2026 році українці мають кілька варіантів для збереження та примноження заощаджень, однак одним із найбільш доступних залишається інвестування в державні облігації. Військові ОВДП дозволяють одночасно отримувати дохід та спрямовувати кошти на фінансування потреб державного бюджету.