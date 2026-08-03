Чому інвестори знову купують акції Samsung і SK Hynix

Світові інвестори повертаються до акцій південнокорейських технологічних компаній після різкого падіння ринку в липні. Про це повідомляє Reuters.

Зміна настроїв стала особливо помітною наприкінці минулого тижня. У п'ятницю іноземні інвестори придбали південнокорейських акцій на рекордні 7,2 трильйона вон (близько 5 мільярдів доларів), що більш ніж удвічі перевищило попередній одноденний рекорд.

На думку головного інвестиційного директора Balfour Capital Group Стіва Лоуренса, липневе падіння було наслідком надмірного використання кредитного плеча, а не погіршення фінансових показників компаній.

Інвестор наголосив, що бізнес Samsung Electronics залишається сильним. Компанія нещодавно повідомила про 250-кратне зростання прибутку від виробництва чипів, а попит на продукцію для центрів обробки даних та розвиток штучного інтелекту продовжують підтримувати перспективи галузі.

Крім Samsung, схожу динаміку продемонстрували й акції SK Hynix, які після різкого падіння також почали швидко відновлюватися.

Що стало причиною різкого обвалу ринку

Аналітики пояснюють, що падіння ринку було пов'язане не лише з волатильністю, а й із вимушеним продажем активів хедж-фондом Situational Awareness. Додатковий тиск створили інвестори, які активно використовували біржові фонди з кредитним плечем (leveraged ETF).

За даними J.P. Morgan, активи таких ETF, прив'язаних до акцій Samsung Electronics і SK Hynix, скоротилися з 50 мільярдів доларів наприкінці червня до 17 мільярдів доларів минулого тижня. Водночас аналітики банку вважають, що процес скорочення позицій практично завершився, а хедж-фонди вже приблизно на 90% зменшили рівень використання кредитного плеча.

Експерти зазначають, що якщо південнокорейський фондовий ринок уже досяг локального дна, історичний досвід свідчить про можливість суттєвого відновлення. За оцінками J.P. Morgan, після попередніх корекцій на ринках, що розвиваються, середня дохідність протягом наступних 12 місяців становила близько 28%.

Саме тому міжнародні інвестори дедалі активніше повертаються до акцій найбільших виробників мікрочипів, розраховуючи на подальше зростання сектору завдяки розвитку штучного інтелекту та стабільному попиту на напівпровідники.

До речі, азійські фондові ринки в п'ятницю різко зросли. Особливо стрімке відновлення після нещодавнього обвалу акцій продемонстрував південнокорейський ринок.