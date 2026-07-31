Як зросли акції

Базовий індекс Південної Кореї KOSPI підскочив одразу на 17% і відіграв значну частину втрат, яких зазнав раніше цього тижня, пише Reuters.

Японський Nikkei також додав, щоправда, менше – близько 4%.

Тоді як індекс MSCI Asia-Pacific без Японії зріс на 6%.

Позитивна динаміка перекинулася й на інші світові ринки.

Ф'ючерси на американський Nasdaq піднялися більш ніж на 1%, на S&P 500 – на 0,46%.

Зростання також очікували на європейських біржах:

ф'ючерси на Euro STOXX 50 додали 0,8%;

на FTSE – 0,47%;

та на DAX – 0,6%.

Позитивний тренд підтримали й в Китаї. Індекс компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом (CSI AI), та технологічний індекс STAR Composite піднялися більш ніж на 5%.

Чому акції зростають

Головним поштовхом до відновлення стали сильні квартальні результати Microsoft і Amazon. Їхні акції різко пішли вгору, після того, як фінансові звіти та прогнози переконали інвесторів, що великі витрати на розвиток штучного інтелекту починають виправдовувати себе.

На цьому тлі подорожчали й акції виробників мікрочипів, оскільки побоювання про надмірні інвестиції у ШІ дещо послабилися.

І фінансові результати, і настрої інвесторів починають відновлюватися після надто різкого падіння на початку тижня,

– пояснив аналітик міжнародної брокерської компанії IG Фаб'єн Їп.

У Deutsche Bank вважають, що нинішнє зростання пов'язане не зі зміною ситуації в технологічному секторі.

За оцінкою банку, недавній обвал був надмірною реакцією ринку. Тепер інвестори поступово повертаються до технологічних акцій, оскільки побоювання щодо витрат на розвиток штучного інтелекту послабилися.

Нагадаємо, днями азійські фондові ринки два дні поспіль падали через масовий розпродаж акцій виробників мікрочипів. Причиною стали побоювання інвесторів, що величезні вкладення у розвиток ШІ можуть окупитися не так швидко, як очікувалося.