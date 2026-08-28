Бренд Gap демонструє зростання 11 кварталів поспіль

Американський ритейлер одягу Gap зафіксував стрибок своїх акцій на 15% після оголошення фінансових результатів та кадрових змін. Як повідомляє Reuters, компанія перевищила прогнози аналітиків щодо прибутку й підвищила річний прогноз завдяки сильним продажам бренду Gap.

Ціни на папери ритейлера злетіли на закритті торгів після того, як компанія призначила ветерана індустрії Майкла Френсіса новим керівником бренду Old Navy. Крім того, покращення цінової політики дозволило компанії перевершити очікування ринку за квартальним прибутком.

Виторг компанії за другий квартал знизився на 2% до 3,65 мільярда доларів, що дещо нижче за оцінки аналітиків. Проте скоригований прибуток на рівні 52 центів на акцію перевершив очікування ринку в 48 центів.

Головним драйвером позитивних результатів став однойменний бренд Gap, порівнянні продажі якого зросли на 10% у другому кварталі. Це вже одинадцятий поспіль квартал зростання для цієї мережі.

Водночас продажі в Old Navy впали на 4%, а мережа Athleta зафіксувала скорочення на 12%. Саме тому оновлення команди має вирішальне значення для відновлення показників найпопулярнішої марка компанії.

Збільшення прибутковості та нові прогнози

Середня роздрібна ціна товарів зросла за всіма брендами, що підняло маржинальність торговельної мережі. Завдяки цьому компанія підняла прогноз річного прибутку на акцію до діапазону від 2,35 до 2,45 долара.

Генеральний директор компанії Річард Діксон активно залучає молоду аудиторію через масштабні маркетингові кампанії та співпрацю зі знаменитостями. Водночас ритейлер зважає на можливі економічні ризики, пов'язані з коливанням цін на енергоносії та митними правилами.

Тим часом цінні папери Samsung Electronics знизилися в ціні більш ніж на 8% на початку торгів у понеділок. Причиною стало розчарування інвесторів оголошеною рекордною програмою повернення капіталу акціонерам на суму до 80 мільярдів доларів.