Бренд Gap демонстрирует рост 11 кварталов подряд

Американский ритейлер одежды Gap зафиксировал скачок своих акций на 15% после объявления финансовых результатов и кадровых изменений. Как сообщает Reuters, компания превзошла прогнозы аналитиков по прибыли и повысила годовой прогноз благодаря сильным продажам бренда Gap.

Цены на акции ритейлера взлетели на закрытии торгов после того, как компания назначила ветерана индустрии Майкла Фрэнсиса новым руководителем бренда Old Navy. Кроме того, улучшение ценовой политики позволило компании превзойти ожидания рынка по квартальной прибыли.

Выручка компании за второй квартал снизилась на 2% до 3,65 миллиарда долларов, что несколько ниже оценок аналитиков. Однако скорректированная прибыль на уровне 52 центов на акцию превзошла ожидания рынка в 48 центов.

Главным драйвером положительных результатов стал одноименный бренд Gap, сопоставимые продажи которого выросли на 10% во втором квартале. Это уже одиннадцатый подряд квартал роста для этой сети.

В то же время продажи в Old Navy упали на 4%, а сеть Athleta зафиксировала сокращение на 12%. Именно поэтому обновление команды имеет решающее значение для восстановления показателей самой популярной марки компании.

Рост рентабельности и новые прогнозы

Средняя розничная цена товаров выросла по всем брендам, что повысило маржинальность торговой сети. Благодаря этому компания повысила прогноз годовой прибыли на акцию до диапазона от 2,35 до 2,45 доллара.

Генеральный директор компании Ричард Диксон активно привлекает молодую аудиторию с помощью масштабных маркетинговых кампаний и сотрудничества со знаменитостями. В то же время ритейлер учитывает возможные экономические риски, связанные с колебаниями цен на энергоносители и таможенными правилами.

Между тем ценные бумаги Samsung Electronics подешевели более чем на 8% в начале торгов в понедельник. Причиной стало разочарование инвесторов объявленной рекордной программой возврата капитала акционерам на сумму до 80 миллиардов долларов.