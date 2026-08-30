Визначте мету та вирішіть, скільки ризику готові взяти

Перш ніж купувати будь-який актив, варто зрозуміти, для чого саме ви інвестуєте і на який строк, портфель для накопичення коштів на кілька років і портфель для довгострокового формування капіталу можуть мати зовсім різну структуру. Investor.gov зазначає, що розподіл активів залежить насамперед від інвестиційного горизонту та готовності інвестора приймати ризик.

Наприклад, якщо гроші можуть знадобитися найближчим часом, робити ставку переважно на волатильні акції може бути ризиковано. Якщо ж інвестиційна мета розрахована на десятиліття, інвестор може дозволити собі більшу частку активів із вищим потенціалом доходності, адже матиме більше часу пережити тимчасові падіння ринку.

Важливо також не починати інвестування з грошей, які можуть знадобитися для повсякденних витрат. FINRA рекомендує спочатку подбати про фінансову "подушку" на непередбачені витрати та звернути увагу на дорогі борги, зокрема кредити з високою процентною ставкою.

Наступний крок – визначити структуру портфеля. Зазвичай активи розподіляють між кількома класами, наприклад акціями, облігаціями та грошовими або близькими до них інструментами. Конкретна пропорція залежить від цілей і ризик-профілю інвестора.

Для новачка одним із простіших способів отримати диверсифікацію можуть бути біржові фонди (ETF), оскільки один фонд може містити велику кількість різних цінних паперів. Водночас потрібно перевіряти, у що саме інвестує фонд, які він має витрати та наскільки відповідає вашій стратегії.

Диверсифікуйте портфель і не женіться за швидким прибутком

Одна з базових помилок початківця – поставити значну частину всіх грошей на один актив, компанію або сектор. Якщо ціна такого активу різко впаде, збиток відобразиться на всьому портфелі. Диверсифікація покликана зменшити саме цей ризик: кошти розподіляють між різними активами, секторами та, за потреби, регіонами.

При цьому 10 різних акцій не обов'язково означають добре диверсифікований портфель. Якщо всі компанії працюють в одному секторі або сильно залежать від одного й того самого економічного фактора, ризики залишаються високими. FINRA радить диверсифікувати не лише між класами активів, а й усередині кожного з них.

Початківцю також варто звернути увагу на витрати. Комісії брокера, витрати фондів та інші платежі можуть здаватися невеликими, однак у довгостроковій перспективі вони здатні помітно зменшити підсумковий результат інвестицій.

Ще одна важлива звичка – регулярність. Замість спроб вгадати ідеальний момент для входу на ринок можна інвестувати певну суму через однакові проміжки часу. Такий підхід допомагає зменшити залежність результату від того, чи вдалося інвестору влучити у вдалу точку входу. FINRA також зазначає, що регулярне інвестування рівними частинами може допомогти не ухвалювати імпульсивних рішень під час ринкової волатильності.

Після формування портфеля не варто щодня змінювати його через коливання котирувань. Періодично його потрібно перевіряти та, за необхідності, ребалансувати – повертати частки активів до визначеної стратегії. Investor.gov зазначає, що ребалансування можна проводити через певні проміжки часу або після того, як частка окремого класу активів відхилилася від цільової на заздалегідь визначений відсоток.

Таким чином, перший портфель краще будувати не навколо питання "яка акція зросте найбільше", а навколо власної фінансової мети. Мета; строк; допустимий ризик; розподіл активів; диверсифікація; регулярні внески; періодичний контроль – така послідовність допоможе новачку уникнути багатьох типових помилок.