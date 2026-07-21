Як Китай намагається зупинити падіння фондового ринку

Після масштабного розпродажу акцій технологічних компаній влада Китаю розпочала одну з наймасштабніших за останні роки кампаній зі стабілізації фондового ринку, повідомляє Bloomberg. До неї залучили державних інвесторів, страхові компанії, керуючі активами та фінансових регуляторів, які мають повернути довіру інвесторів, яка похитнулася перед майбутнім лістингом виробника мікросхем пам'яті CXMT Corp.

Одним із найпомітніших сигналів стала рекордна активність у найбільшому біржовому фонді, що відстежує індекс STAR 50. Лише за один день ChinaAMC STAR 50 ETF залучив 13,8 мільярда юанів (близько 2 мільярдів доларів) нових інвестицій. На ринку вважають, що значна частина цих коштів могла надійти від так званої "національної команди" – державних фондів, які традиційно втручаються під час різких коливань біржі.

Підтримка швидко позначилася на настроях інвесторів. Індекс STAR 50 підскочив більш ніж на 8%, відігравши частину втрат після того, як минулого тижня обвалився майже на 17% через масовий вихід інвесторів із акцій виробників чипів та компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Яких ще заходів вживає Пекін

До стабілізації ринку долучилися і найбільші страхові компанії Китаю. Зокрема, China Life Insurance повідомила про купівлю акцій і біржових фондів на суму понад 10 мільярдів юанів та заявила про намір і надалі збільшувати інвестиції в компанії нових секторів економіки. Аналогічні заяви зробили People's Insurance Company of China та Ping An Insurance Group.

Державні керуючі компанії також збільшують вкладення у власні інвестиційні фонди. Крім того, брокер GF Securities оголосив про розширення ліміту маржинального кредитування на 90 мільярдів юанів, щоб забезпечити інвесторам додаткову ліквідність.

Паралельно китайський регулятор провів зустрічі з учасниками ринку, пообіцявши посилити захист інвесторів, мінімізувати ризики та підтримати стабільний розвиток фондового ринку.

Втім, аналітики застерігають, що державне втручання здатне лише тимчасово уповільнити падіння котирувань. На їхню думку, повноцінне відновлення довіри можливе лише тоді, коли оцінка технологічних компаній повернеться до більш обґрунтованих рівнів, а ринок отримає нові фундаментальні драйвери для зростання.