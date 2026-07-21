Как Китай пытается остановить падение фондового рынка

После масштабной распродажи акций технологических компаний власти Китая начали одну из самых масштабных за последние годы кампаний по стабилизации фондового рынка, сообщает Bloomberg. К ней привлекли государственных инвесторов, страховые компании, управляющие активами и финансовых регуляторов, которые должны вернуть доверие инвесторов, пошатнувшееся перед предстоящим листингом производителя микросхем памяти CXMT Corp.

Одним из самых заметных сигналов стала рекордная активность в крупнейшем биржевом фонде, отслеживающем индекс STAR 50. Всего за один день ChinaAMC STAR 50 ETF привлек 13,8 миллиарда юаней (около 2 миллиардов долларов) новых инвестиций. На рынке считают, что значительная часть этих средств могла поступить от так называемой "национальной команды" – государственных фондов, которые традиционно вмешиваются во время резких колебаний на бирже.

Поддержка быстро отразилась на настроениях инвесторов. Индекс STAR 50 подскочил более чем на 8%, отыграв часть потерь после того, как на прошлой неделе обвалился почти на 17% из-за массового выхода инвесторов из акций производителей чипов и компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Что еще принимает Пекин

К стабилизации рынка присоединились и крупнейшие страховые компании Китая. В частности, China Life Insurance сообщила о покупке акций и биржевых фондов на сумму более 10 миллиардов юаней и заявила о намерении и в дальнейшем увеличивать инвестиции в компании новых секторов экономики. Аналогичные заявления сделали People's Insurance Company of China и Ping An Insurance Group.

Государственные управляющие компании также увеличивают вложения в собственные инвестиционные фонды. Кроме того, брокер GF Securities объявил о расширении лимита маржинального кредитования на 90 миллиардов юаней, чтобы обеспечить инвесторам дополнительную ликвидность.

Параллельно китайский регулятор провел встречи с участниками рынка, пообещав усилить защиту инвесторов, минимизировать риски и поддержать стабильное развитие фондового рынка.

Впрочем, аналитики предупреждают, что государственное вмешательство способно лишь временно замедлить падение котировок. По их мнению, полноценное восстановление доверия возможно только тогда, когда оценка технологических компаний вернется к более обоснованным уровням, а рынок получит новые фундаментальные драйверы для роста.