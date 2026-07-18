Як працюють дивідендні акції

Дивідендні акції – це цінні папери компаній, які регулярно розподіляють частину свого прибутку між акціонерами у вигляді дивідендів, повідомляє Assets. Купуючи такі акції, інвестор може отримувати не лише дохід від зростання їхньої ринкової вартості, а й періодичні грошові виплати.

Рішення про виплату дивідендів ухвалює рада директорів або загальні збори акціонерів компанії. Виплати можуть здійснюватися щокварталу, раз на пів року або раз на рік – залежно від дивідендної політики емітента.

Найчастіше дивіденди виплачують великі та фінансово стійкі компанії, які вже досягли зрілого етапу розвитку. Замість того щоб спрямовувати весь прибуток на розширення бізнесу, вони повертають частину зароблених коштів своїм акціонерам.

Розмір дивідендів не є гарантованим. Якщо прибуток компанії скорочується або керівництво вирішує інвестувати більше коштів у розвиток, виплати можуть бути зменшені або навіть тимчасово скасовані.

Які переваги та ризики мають дивідендні акції

Однією з головних переваг дивідендних акцій є можливість отримувати регулярний пасивний дохід. Для багатьох інвесторів це особливо важливо під час тривалого інвестування, адже дивіденди можна використовувати як додатковий дохід або реінвестувати для збільшення капіталу.

Ще одна перевага полягає в тому, що компанії зі стабільними дивідендними виплатами часто мають сильні фінансові показники та працюють у зрілих галузях економіки. Це може робити їхні акції менш волатильними порівняно з паперами компаній, які активно зростають, але не виплачують дивідендів.

Водночас інвесторам варто враховувати й ризики. Висока дивідендна дохідність не завжди є позитивним сигналом. Іноді вона виникає через різке падіння вартості акцій компанії, що може свідчити про фінансові труднощі бізнесу.

Також слід пам'ятати, що дивідендні виплати не є гарантованими. У разі економічної кризи, зниження прибутків або зміни стратегії компанія може переглянути свою дивідендну політику.

Саме тому під час вибору дивідендних акцій інвестори зазвичай оцінюють не лише розмір виплат, а й фінансову стійкість компанії, історію регулярних дивідендів, перспективи розвитку бізнесу та рівень боргового навантаження. Комплексний аналіз допомагає сформувати більш збалансований інвестиційний портфель і підвищити шанси на стабільний дохід у довгостроковій перспективі.

Водночас ОВДП залишаються одним із найпопулярніших інструментів для збереження та примноження коштів в Україні. Купити державні облігації сьогодні можна навіть через мобільний застосунок, не відвідуючи банк чи брокерський офіс.