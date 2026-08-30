Які ставки за ОВДП діють зараз

За підсумками останнього аукціону Міністерства фінансів, який відбувся 25 серпня 2026 року, інвесторам запропонували три випуски гривневих ОВДП. Найвищу середньозважену дохідність – 16,47% річних – отримали трирічні папери з погашенням у лютому 2030 року, повідомляє "Мінфін".

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Для інших випусків ставки були нижчими. Однорічні ОВДП мали середньозважену дохідність 15,17% річних, а дворічні – 15,63%. Загалом на цьому аукціоні держава залучила до бюджету близько 6,21 мільярда гривень.

Таким чином, орієнтир для гривневих ОВДП зараз – приблизно 15,2% – 16,5% річних, залежно від строку конкретного випуску. Водночас дохідність нових облігацій може змінюватися на наступних аукціонах, оскільки вона залежить від попиту інвесторів та ситуації на фінансовому ринку.

На ставки за державними паперами впливає і монетарна політика НБУ. З 31 липня 2026 року облікова ставка Нацбанку становить 15,5% річних – регулятор підвищив її з 15% на 0,5 відсоткового пункту.

При цьому ОВДП мають важливу перевагу для приватного інвестора: дохід від державних облігацій не оподатковується ПДФО та військовим збором. Тобто заявлена дохідність не зменшується через ці податки.

Скільки можна заробити, вклавши 100 тисяч гривень

Щоб оцінити потенційний заробіток, можна взяти за приклад останню трирічну ОВДП із середньозваженою дохідністю 16,47% річних. За умовною інвестиції у 100 тисяч гривень 16,47% становитиме приблизно 16 470 гривень доходу за рік.

Якщо просто помножити цю ставку на три роки, отримаємо близько 49 410 гривень доходу за весь період. Тоді умовний результат для інвестора становив би близько 149,4 тисячі гривень після трьох років.

Однак це лише спрощений розрахунок. Фактичний фінансовий результат залежить від конкретного випуску, ціни придбання, графіка купонних виплат та того, чи реінвестуватиме інвестор отримані кошти. Тому 16,47% не варто сприймати як гарантовану виплату саме 16 470 гривень щороку на кожні вкладені 100 тисяч.

Для коротших паперів розрахунок буде іншим. За ставкою 15,17% умовні 100 тисяч гривень дають близько 15 170 гривень доходу за рік, а за ставкою 15,63% – близько 15 630 гривень за рік. При цьому важливо враховувати, що ОВДП можуть мати різну структуру купонних виплат і строк до погашення.

Попит населення на цей інструмент залишається значним. За даними Міністерства фінансів, станом на 3 серпня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб сягнув рекордних 159,3 мільярда гривень, а загальний обсяг облігацій в обігу перевищив 2 трильйони гривень.

Отже, зараз гривневі ОВДП можуть забезпечувати дохідність на рівні близько 15% – 16,5% річних, а найвища ставка на останньому аукціоні становила 16,47%. Для інвестора важливо дивитися не лише на цифру дохідності, а й на строк облігації, дату погашення, умови купонних виплат та власні фінансові цілі.

До речі, державні облігації, як і інше майно та майнові права, можуть перейти до спадкоємців після смерті їхнього власника. Розповідаємо, як оформити спадщину на ОВДП та що потрібно зробити, щоб права на цінні папери перейшли до спадкоємця.