Чи входять ОВДП до складу спадщини

ОВДП можна успадкувати, це передбачає Цивільний кодекс України. Облігації внутрішньої державної позики є державними цінними паперами, які підтверджують зобов'язання України виплатити власнику їхню номінальну вартість та дохід відповідно до умов конкретного випуску.

За Цивільним кодексом України до складу спадщини входять усі права та обов'язки, які належали померлому на момент відкриття спадщини та не припинилися через його смерть. Отже, права на ОВДП також можуть бути успадковані – за законом або за заповітом.

Важливо, що ОВДП існують у бездокументарній формі, тому спадкоємцю не потрібно шукати паперовий сертифікат облігації. Права на такі цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній системі.

Саме тому під час оформлення спадщини нотаріус може направити запит для отримання інформації про рахунок у цінних паперах померлого. Законодавство прямо передбачає можливість отримання такої інформації нотаріусом для оформлення спадщини.

Після завершення процедури спадкоємець отримує свідоцтво про право на спадщину. За загальним правилом воно видається після закінчення шести місяців від часу відкриття спадщини.

Як спадкоємцю отримати ОВДП

Після оформлення права на спадщину необхідно провести депозитарну операцію, щоб права на ОВДП були зараховані на рахунок спадкоємця в цінних паперах.

Положення про провадження депозитарної діяльності передбачає проведення безумовної операції з цінними паперами у разі спадкування. Серед документів, які є підставою для такої операції, прямо зазначене свідоцтво про право на спадщину, а за наявності – також договір про поділ спадкового майна.

Загальний алгоритм виглядає так:

Звернутися до нотаріуса та відкрити спадкову справу.

З'ясувати наявність ОВДП на рахунку померлого в цінних паперах. Для цього нотаріус може направити відповідний запит до депозитарної установи.

Отримати свідоцтво про право на спадщину після завершення встановленої процедури.

Звернутися до депозитарної установи для проведення операції з переходу прав на ОВДП.

Зарахувати облігації на рахунок спадкоємця в цінних паперах.

Якщо спадкоємців декілька, розподіл ОВДП може здійснюватися відповідно до їхніх спадкових часток або договору про поділ спадкового майна. Депозитарні правила окремо передбачають проведення операцій щодо кількості цінних паперів, зазначеної в такому договорі.

При цьому після переходу прав на ОВДП спадкоємець стає їхнім власником і надалі отримує передбачені умовами випуску виплати. Конкретні строки погашення та умови виплати доходу залежать від того, які саме облігації перебували у власності померлого. Мінфін публікує актуальну інформацію про випуски ОВДП, які перебувають в обігу, зокрема їхні строки та умови.

Отже, ОВДП не зникають після смерті власника і не втрачаються автоматично. Вони можуть перейти до спадкоємців, однак для цього потрібно пройти стандартну спадкову процедуру та після отримання свідоцтва оформити перехід прав через депозитарну систему.