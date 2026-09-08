OpenAI уклала гігантську угоду з Firmus: ChatGPT отримає нові дата-центри в Азії

Австралійська компанія Firmus підписала багаторічну угоду з розробником ChatGPT компанією OpenAI про постачання обчислювальних потужностей із двох дата-центрів у Малайзії. Цей контракт збільшив загальну законтрактовану потужність постачальника інфраструктури для штучного інтелекту до понад 900 мегаватів.

Потужності для нових моделей штучного інтелекту

Як повідомляє видання Reuters, технологічна компанія Firmus залучила OpenAI як якірного клієнта на тлі стрімкого зростання попиту на серверні потужності для складних алгоритмів. Сума угоди не розголошується, однак контракт підписали напередодні чуток про можливий вихід Firmus на фондову біржу вже цього року.

Це первинне публічне розміщення акцій – коли компанія вперше продає свої цінні папери всім охочим на біржі – може стати одним із найбільших в Австралії.

Під час останнього раунду залучення інвестицій Firmus оцінили у понад 10,5 мільярда доларів. Серед її ключових інвесторів – чипмейкер Nvidia, а також великі фінансові фонди Jane Street, Blackstone та Coatue Management.

Для забезпечення нових потреб Firmus масштабно розгортатиме процесори нового покоління Nvidia Vera Rubin в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Центри обробки даних у Малайзії стануть ключовою частиною цього розширення.

Наразі портфель Firmus містить два працюючих дата-центри в Австралії та Сінгапурі, а ще п'ять об'єктів перебувають на етапі будівництва.

Перегони за енергією та ресурсами

Ця партнерська угода підкреслює загострення боротьби між американськими та китайськими розробниками за енергетичні та серверні ресурси. Попиту додає і поява нових технологій – минулого тижня OpenAI презентувала модель Astra, яка є найпотужнішою у лінійці компанії та потребує колосальних обчислень.

Сама Малайзія перетворилася на ринок дата-центрів, що зростає найшвидше у Південно-Східній Азії. Втім, настільки стрімка розбудова вже привертає увагу регуляторів через великі обсяги споживання електроенергії та води.

Раніше ми писали, що у 2019 році Microsoft інвестував 1 мільярд доларів в OpenAI, коли компанія ще не була глобальним феноменом, яким стала після запуску ChatGPT. За цією угодою стояла ставка не просто на окремий стартап, а на майбутнє штучного інтелекту та величезні обчислювальні ресурси, необхідні для його розвитку.