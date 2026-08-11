Nvidia залучає сотні мільярдів на ШІ: до проєкту долучилися фінансові гіганти

Масштаб планів Nvidia відображає стрімке зростання попиту на обчислювальні потужності для штучного інтелекту. Уряди, компанії та стартапи по всьому світу активно розбудовують дата-центри, необхідні для роботи сучасних AI-систем.

Водночас найбільші технологічні компанії сигналізують, що їхні витрати на штучний інтелект найближчим часом не сповільняться. За оцінками Reuters, сукупні витрати Big Tech на AI цього року мають перевищити 730 мільярдів доларів.

У Nvidia очікують, що нові фінансові механізми допоможуть клієнтам отримувати доступ до дефіцитних обчислювальних ресурсів у великих масштабах. Компанія називає це створенням "AI-фабрик", які мають забезпечувати роботу різних галузей та країн в епоху штучного інтелекту.

Водночас поки зарано говорити про фактичне залучення усіх запланованих 500 мільярдів доларів. Nvidia не повідомила, коли саме буде розгорнуто фінансування та які суми готова інвестувати кожна з фінансових установ.

До речі, Intel залучила 20 мільярдів доларів через продаж акцій, щоб профінансувати масштабне розширення виробництва чипів. Компанія скористалася стрімким зростанням своїх котирувань, які від початку року майже потроїлися.