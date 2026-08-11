Nvidia залучає сотні мільярдів на ШІ: до проєкту долучилися фінансові гіганти
Штучний інтелект може отримати новий потужний фінансовий імпульс після масштабної угоди Nvidia з найбільшими інвестиційними компаніями. Компанія планує за допомогою шести фінансових гігантів залучити понад 500 мільярдів доларів приватного капіталу для розвитку AI-інфраструктури.
Nvidia хоче залучити понад 500 мільярдів доларів
Nvidia оголосила про партнерство із шістьма великими фінансовими установами для запуску платформ фінансування обчислювальних потужностей, повідомляє Reuters. Їхня мета – залучити понад 500 мільярдів доларів стороннього капіталу для розвитку інфраструктури штучного інтелекту.
До ініціативи долучилися Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs та KKR. Nvidia підписала з цими компаніями меморандуми про взаєморозуміння щодо створення відповідних фінансових платформ.
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що компанія може гарантувати до 125 мільярдів доларів, або 25% від потенційних угод. Водночас Nvidia поки не розкрила фінансові умови домовленостей, внесок кожної з компаній та конкретні терміни розгортання запланованого фінансування.
Нова ініціатива має спростити доступ до інфраструктури на базі Nvidia для розробників передових AI-моделей, корпорацій, урядів та хмарних провайдерів. Для великих інвесторів це водночас створює можливість отримати довгострокові інвестиції, прив'язані до використання обчислювальних потужностей.
Попит на AI-інфраструктуру продовжує зростати
Масштаб планів Nvidia відображає стрімке зростання попиту на обчислювальні потужності для штучного інтелекту. Уряди, компанії та стартапи по всьому світу активно розбудовують дата-центри, необхідні для роботи сучасних AI-систем.
Водночас найбільші технологічні компанії сигналізують, що їхні витрати на штучний інтелект найближчим часом не сповільняться. За оцінками Reuters, сукупні витрати Big Tech на AI цього року мають перевищити 730 мільярдів доларів.
У Nvidia очікують, що нові фінансові механізми допоможуть клієнтам отримувати доступ до дефіцитних обчислювальних ресурсів у великих масштабах. Компанія називає це створенням "AI-фабрик", які мають забезпечувати роботу різних галузей та країн в епоху штучного інтелекту.
Водночас поки зарано говорити про фактичне залучення усіх запланованих 500 мільярдів доларів. Nvidia не повідомила, коли саме буде розгорнуто фінансування та які суми готова інвестувати кожна з фінансових установ.
До речі, Intel залучила 20 мільярдів доларів через продаж акцій, щоб профінансувати масштабне розширення виробництва чипів. Компанія скористалася стрімким зростанням своїх котирувань, які від початку року майже потроїлися.