Nvidia объявила о партнерстве с шестью большими финансовыми учреждениями для запуска платформ финансирования вычислительных мощностей, сообщает Reuters. Их цель – привлечь более 500 миллиардов долларов стороннего капитала для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

К инициативе присоединились Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs и KKR. Nvidia подписала с этими компаниями меморандумы о взаимопонимании по созданию соответствующих финансовых платформ.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания может гарантировать до 125 миллиардов долларов, или 25% от потенциальных сделок. В то же время Nvidia пока не раскрыла финансовые условия соглашений, вклад каждой из компаний и конкретные сроки развертывания запланированного финансирования.

Новая инициатива призвана упростить доступ к инфраструктуре на базе Nvidia для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта, корпораций, правительств и облачных провайдеров. Для больших инвесторов это одновременно создает возможность получить долгосрочные инвестиции, привязанные к использованию вычислительных мощностей.