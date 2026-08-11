Intel залучила мільярди на виробництво чипів

Компанія Intel залучила 20 мільярдів доларів унаслідок збільшеного розміщення акцій, повідомляє Reuters. Ці кошти виробник чипів планує спрямувати на масштабне розширення свого контрактного виробництва та розвиток нових виробничих потужностей.

Акції Intel у межах розміщення продали по 95 доларів за штуку. Це приблизно на 2,6% нижче за ціну закриття попередньої торгової сесії.

Спочатку компанія планувала залучити 15 мільярдів доларів, однак згодом збільшила обсяг пропозиції до 20 мільярдів. Рішення було ухвалене на тлі потужного зростання вартості акцій Intel.

Станом на 10 серпня котирування компанії майже потроїлися від початку 2026 року. За темпами зростання Intel випередила таких конкурентів, як AMD та Nvidia, а також загальний індекс Philadelphia Semiconductor Index, який за цей період зріс приблизно на 75%.

Інвестори позитивно оцінюють спробу Intel відновити позиції на ринку виробництва напівпровідників. Водночас залучення коштів через продаж акцій дасть компанії додатковий ресурс для фінансування масштабних капітальних витрат.

Intel готується кинути виклик TSMC

Intel активно інвестує у нові заводи та сучасні технології пакування чипів, прагнучи конкурувати з лідером контрактного виробництва TSMC. Компанія збільшує витрати на тлі зростання попиту на центральні процесори, зокрема через розвиток технологій штучного інтелекту.

У липні Intel підвищила прогноз капітальних витрат на 2026 рік із 18 до 20 мільярдів доларів. Значна частина цих коштів необхідна для розширення виробничих можливостей.

Компанія також підтвердила плани розпочати у 2028 році масштабне виробництво чипів за технологією 14A. Раніше Intel попереджала, що може відмовитися від цього процесу, якщо не знайде великого зовнішнього клієнта.

Певний прогрес уже є. Виробничий підрозділ Intel залучив Tesla як клієнта для технології 14A. Крім того, президент США Дональд Трамп заявляв, що Apple вироблятиме процесори разом з Intel, хоча обидві компанії офіційно цього не підтвердили.

Окремим напрямком залишається розвиток європейських потужностей. У липні Intel оголосила про інвестиції 5 мільярдів євро у модернізацію та розширення виробництва чипів в Ірландії. Цей проєкт становить понад чверть запланованих капітальних витрат компанії на 2026 рік.

Таким чином, залучені $20 мільярдів мають стати важливим джерелом фінансування для трансформації Intel. Компанія намагається використати сприятливий момент на ринку чипів, щоб наростити виробничі можливості та посилити конкуренцію з глобальними лідерами.