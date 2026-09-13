NVIDIA зробила ставку на технологію, яка стала основою буму ШІ

NVIDIA тривалий час була відома насамперед як виробник графічних процесорів для відеоігор, йдеться на сайті NVIDIA. Однак саме технологія GPU згодом стала одним із ключових компонентів розвитку сучасного штучного інтелекту.

На відміну від звичайних центральних процесорів, графічні процесори добре підходять для паралельних обчислень, необхідних під час тренування та роботи великих моделей ШІ. Саме тому зі стрімким розвитком генеративного штучного інтелекту різко зріс попит на обчислювальну інфраструктуру NVIDIA. Компанія сьогодні позиціонує себе вже не просто як виробника чипів, а як постачальника повного комплексу рішень для AI-інфраструктури.

Особливо важливим став період після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Інтерес бізнесу до великих мовних моделей різко зріс, а технологічні компанії почали вкладати десятки й сотні мільярдів доларів у дата-центри та обчислювальні потужності для ШІ.

Це створило для NVIDIA величезний ринок збуту. Її графічні процесори стали критично важливими для компаній, які тренують великі моделі та розгортають сервіси штучного інтелекту.

Масштаб цього тренду добре видно за динамікою акцій. У січні 2023 року скоригована ціна акцій NVIDIA становила близько 19,5 долара, а вже у березні – близько 27,8 долара. Згодом стрімке зростання прискорилося на тлі вибухового попиту на AI-чипи.

У вересні 2026 року акції компанії перебувають поблизу 228 доларів за штуку. Таким чином, порівняно з початком 2023 року котирування зросли більш ніж у 10 разів, а якщо брати нижчі значення акцій на початку періоду, зростання перевищує 15-кратний показник. Важливо враховувати, що NVIDIA проводила спліти акцій, тому для коректного порівняння потрібно використовувати скориговані котирування.

Капіталізація NVIDIA досягла 5,5 трильйона доларів

Стрімке подорожчання акцій перетворило NVIDIA на компанію з капіталізацією, співмірною з економікою великих держав. У вересні 2026 року ринкова вартість виробника чипів становить близько 5,5 трильйона доларів, що робить NVIDIA найдорожчою компанією у світі.

Фактично інвестори зробили ставку на те, що попит на обчислювальні потужності для штучного інтелекту продовжить зростати. І поки що фінансові результати компанії цю ставку значною мірою підтверджують.

У 2026 році NVIDIA продовжує отримувати значну частину доходів від дата-центрів та AI-інфраструктури. Компанія також активно розширює екосистему навколо своїх чипів, програмного забезпечення та систем. Це створює для неї додаткову перевагу: клієнти купують не окремий процесор, а комплексне рішення для запуску ШІ.

Водночас настільки висока капіталізація означає, що від NVIDIA тепер очікують дуже високих темпів зростання. Тому навіть сильні фінансові результати не гарантують подальшого зростання акцій: інвестори оцінюють не лише поточні прибутки, а й те, наскільки довго триватиме бум витрат на штучний інтелект.

Є й інші ризики. Конкуренти розробляють власні AI-чипи, а великі технологічні компанії намагаються зменшити залежність від NVIDIA. Окремим викликом залишається Китай: місцеві виробники прискорюють створення альтернатив американським технологіям, а частка NVIDIA на китайському ринку вже скоротилася.

Попри це, NVIDIA залишається одним із головних бенефіціарів глобального AI-буму. За кілька років компанія пройшла шлях від виробника графічних процесорів до ключового постачальника інфраструктури для штучного інтелекту, а її акції стали одним із найяскравіших прикладів того, як технологічний тренд може змінити вартість бізнесу.