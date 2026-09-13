NVIDIA сделала ставку на технологию, которая легла в основу бума ИИ

NVIDIA долгое время была известна прежде всего как производитель графических процессоров для видеоигр, говорится на сайте NVIDIA. Однако именно технология GPU впоследствии стала одним из ключевых компонентов развития современного искусственного интеллекта.

В отличие от обычных центральных процессоров, графические процессоры хорошо подходят для параллельных вычислений, необходимых при обучении и работе больших моделей ИИ. Именно поэтому с стремительным развитием генеративного искусственного интеллекта резко вырос спрос на вычислительную инфраструктуру NVIDIA. Сегодня компания позиционирует себя уже не просто как производителя чипов, а как поставщика полного комплекса решений для AI-инфраструктуры.

Особенно важным стал период после запуска ChatGPT в конце 2022 года. Интерес бизнеса к большим языковым моделям резко возрос, а технологические компании начали вкладывать десятки и сотни миллиардов долларов в дата-центры и вычислительные мощности для ИИ.

Это создало для NVIDIA большой рынок сбыта. Ее графические процессоры стали критически важными для компаний, которые обучают крупные модели и развертывают сервисы искусственного интеллекта.

Масштаб этого тренда хорошо виден по динамике акций. В январе 2023 года скорректированная цена акций NVIDIA составляла около 19,5 доллара, а уже в марте – около 27,8 доллара. Впоследствии стремительный рост ускорился на фоне взрывного спроса на AI-чипы.

В сентябре 2026 года акции компании находятся вблизи отметки 228 долларов за штуку. Таким образом, по сравнению с началом 2023 года котировки выросли более чем в 10 раз, а если брать более низкие значения акций в начале периода, рост превышает 15-кратный показатель. Важно учитывать, что NVIDIA проводила сплиты акций, поэтому для корректного сравнения необходимо использовать скорректированные котировки.

Капитализация NVIDIA достигла 5,5 триллиона долларов

Стремительный рост стоимости акций превратил NVIDIA в компанию с капитализацией, сопоставимой с экономикой больших государств. В сентябре 2026 года рыночная стоимость производителя чипов составляет около 5,5 триллиона долларов, что делает NVIDIA самой дорогой компанией в мире.

Фактически инвесторы сделали ставку на то, что спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта продолжит расти. И пока что финансовые результаты компании в значительной степени подтверждают эту ставку.

В 2026 году NVIDIA продолжает получать значительную часть доходов от дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта. Компания также активно расширяет экосистему вокруг своих чипов, программного обеспечения и систем. Это создает для нее дополнительное преимущество: клиенты покупают не отдельный процессор, а комплексное решение для запуска ИИ.

В то же время столь высокая капитализация означает, что от NVIDIA теперь ожидают очень высоких темпов роста. Поэтому даже сильные финансовые результаты не гарантируют дальнейшего роста акций: инвесторы оценивают не только текущие прибыли, но и то, как долго продлится бум расходов на искусственный интеллект.

Есть и другие риски. Конкуренты разрабатывают собственные AI-чипы, а большие технологические компании пытаются уменьшить зависимость от NVIDIA. Отдельным вызовом остается Китай: местные производители ускоряют создание альтернатив американским технологиям, а доля NVIDIA на китайском рынке уже сократилась.

Несмотря на это, NVIDIA остается одним из главных бенефициаров глобального ИИ-бума. За несколько лет компания прошла путь от производителя графических процессоров до ключевого поставщика инфраструктуры для искусственного интеллекта, а ее акции стали одним из самых ярких примеров того, как технологический тренд может изменить стоимость бизнеса.