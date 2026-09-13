ОВДП залишаються одним із найнадійніших варіантів

Облігації внутрішньої державної позики, або ОВДП, залишаються одним із ключових інструментів для українців, які хочуть інвестувати з відносно невисоким рівнем ризику, розповідає Міністерство фінансів України. Фактично інвестор позичає гроші державі на визначений строк, після чого отримує номінальну вартість облігацій та передбачений дохід.

Інвестиції в дохідну нерухомість можуть стати одним зі способів диверсифікації заощаджень і формування додаткового джерела доходу. У S1 REIT пропонують рішення, що дозволяє інвестувати в нерухомість столиці без необхідності самостійно купувати та управляти нею. Реальні інвестиції насправді прості, доступні та максимально прозорі. Стати інвестором можна всього у кілька кліків. Це як відкрити банківську картку чи покласти депозит. Але дохід ви можете отримати вже з першого місяця.

При цьому гарантія повернення коштів за ОВДП пов'язана саме з державними зобов'язаннями, тому ризик тут відрізняється від ризику корпоративних акцій чи інших більш волатильних активів. Водночас під час війни не можна говорити про абсолютну відсутність ризику для будь-якої інвестиції.

Популярність цього інструменту серед українців продовжує зростати. За даними Міністерства фінансів, станом на 3 серпня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб сягнув 159,3 мільярда гривень, що стало новим історичним максимумом.

Водночас дохідність державних облігацій залишається конкурентною. За результатами останніх аукціонів, оприлюднених Мінфіном, ставка за гривневими ОВДП із погашенням приблизно через рік становила 15,16%, за дворічними – 15,63%, а за окремим випуском із терміном до погашення близько 2,6 року – 16,09%.

Ще одна перевага ОВДП для фізичних осіб – податковий режим. Доходи від державних облігацій, зокрема військових, не оподатковуються ПДФО та військовим збором.

Придбати ОВДП можна через банки, брокерів або застосунок "Дія". Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 гривень, 1 000 доларів або 1 000 євро, хоча фактична ціна придбання може відрізнятися залежно від умов конкретного випуску.

Для консервативного інвестора це робить ОВДП одним із найцікавіших інструментів: вони дозволяють отримати заздалегідь визначений дохід і водночас підтримувати фінансування держави.

Банківські депозити: простіше, але потрібно враховувати податки

Другий традиційний варіант для збереження коштів – банківський депозит. Його головна перевага полягає у простоті: вкладнику не потрібно самостійно купувати цінні папери, стежити за котируваннями чи розбиратися в роботі фондового ринку.

Водночас дохідність депозиту залежить від конкретного банку, строку розміщення коштів та умов продукту. У 2026 році ставки за гривневими вкладами залишаються доволі високими на тлі жорсткої монетарної політики.

Однак при порівнянні депозиту з ОВДП важливо враховувати оподаткування. Доходи фізичних осіб від депозитів оподатковуються, тому заявлена банком ставка не дорівнює фактичному доходу, який отримає вкладник після сплати податків.

Крім того, безпека депозиту залежить від банку та системи гарантування вкладів. Тому, якщо йдеться про значну суму, консервативному інвестору варто не концентрувати всі гроші в одному банку.

Є й інша важлива відмінність. Депозит зазвичай передбачає більш зрозумілий для пересічного клієнта механізм – кошти розміщуються в банку на визначений строк, а банк нараховує відсотки. ОВДП натомість можуть бути цікавішими з погляду податкової ефективності та потенційної дохідності, але потребують хоча б базового розуміння того, як працюють державні цінні папери.

Тому вибір між цими двома інструментами залежить від мети інвестора. Якщо пріоритетом є максимальна простота та звичний банківський продукт, депозит залишається одним із найбільш зрозумілих варіантів; якщо ж важливі податкова ефективність і потенційно вища дохідність, варто розглянути ОВДП.

Водночас назвати один інструмент універсально "найнадійнішим" не зовсім коректно. Розумнішим підходом може бути диверсифікація – розподіл коштів між кількома інструментами залежно від строку, валюти, необхідної ліквідності та готовності інвестора приймати ризик.

Раніше ми писали, що український криптовалютний ринок остаточно трансформується з хаотичного середовища у фінансовий простір із чіткими правилами гри. На тлі затягування профільного закону та нових лімітів Нацбанку інвесторам доводиться адаптувати свої стратегії під актуальні реалії.