Чому Yahoo не купила Google

Наприкінці 1990-х років Google лише починав розвиватися як пошуковий стартап. У той час Yahoo була беззаперечним лідером інтернет-ринку й контролювала значну частину пошукового трафіку, йдеться у статті Bloomberg.

На початку 2000-х Yahoo розглядала можливість придбання Google. За даними книги журналіста Кена Аулетти Googled, співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін були готові продати компанію приблизно за 5 мільярдів доларів, тоді як Yahoo оцінювала угоду лише у 3 мільярди доларів. Через розбіжності у вартості сторони так і не змогли домовитися.

Крім ціни, Yahoo не вірила, що пошуковий бізнес стане головним драйвером майбутнього інтернету. Компанія робила ставку на розвиток власного порталу з новинами, електронною поштою та іншими сервісами, тоді як Google концентрувався на вдосконаленні пошуку.

Як це рішення стало однією з найдорожчих помилок в історії

Подальший розвиток подій показав, наскільки дорогою виявилася ця відмова. Google побудував надзвичайно прибуткову рекламну платформу AdWords (нині Google Ads), став лідером світового пошуку та поступово розширив бізнес на Android, YouTube, хмарні сервіси, штучний інтелект та інші напрями.

Натомість Yahoo почала втрачати позиції на рекламному ринку та поступово поступилася конкурентам. У 2017 році основний інтернет-бізнес Yahoo був проданий Verizon приблизно за 4,48 мільярда доларів, тоді як ринкова капіталізація материнської компанії Google – Alphabet – сьогодні вимірюється трильйонами доларів.

Для інвесторів ця історія стала одним із найкращих прикладів того, наскільки важливо вчасно розпізнавати компанії зі справді проривними технологіями. Помилкова оцінка потенціалу інноваційного бізнесу може коштувати втрачених можливостей на сотні мільярдів доларів.