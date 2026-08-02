Почему Yahoo не купила Google

В конце 1990-х Google только начинал развиваться как поисковый стартап. В то время Yahoo была беспрекословным лидером интернет-рынка и контролировала значительную часть поискового трафика, говорится в статье Bloomberg .

В начале 2000-х Yahoo рассматривала возможность приобретения Google. По данным книги журналиста Кена Аулетты Googled, соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин были готовы продать компанию примерно за 5 миллиардов долларов, тогда как Yahoo оценивала сделку всего в 3 миллиарда долларов. Из-за разногласий в стоимости стороны так и не смогли договориться.

Помимо цены Yahoo не верила, что поисковый бизнес станет главным драйвером будущего интернета. Компания делала ставку на развитие собственного портала с новостями, электронной почтой и другими сервисами, в то время как Google сконцентрировался на совершенствовании поиска.

Как это решение стало одной из самых дорогих ошибок в истории

Дальнейшее развитие событий показало, насколько дорогой оказался этот отказ. Google построил необыкновенно прибыльную рекламную платформу AdWords (ныне Google Ads), стал лидером мирового поиска и постепенно расширил бизнес на Android, YouTube, облачные сервисы, искусственный интеллект и другие направления.

Yahoo же начала терять позиции на рекламном рынке и постепенно уступила конкурентам. В 2017 году основной интернет-бизнес Yahoo был продан Verizon примерно за 4,48 миллиарда долларов, в то время как рыночная капитализация материнской компании Google – Alphabet – сегодня измеряется триллионами долларов.

Для инвесторов эта история стала одним из лучших примеров того, как важно вовремя распознавать компании с действительно прорывными технологиями. Ошибочная оценка потенциала инновационного бизнеса может стоить упущенных возможностей на сотни миллиардов долларов.