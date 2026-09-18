Які інвестиційні компанії працюють в Україні

Ринок інвестиційних послуг в Україні досить різноманітний: компанії можуть допомагати клієнтам купувати державні та корпоративні облігації, управляти активами інвестиційних фондів, здійснювати брокерські операції або вкладати кошти безпосередньо у бізнес. За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, станом на 17 вересня 2026 року її членами є 267 компаній, зокрема 263 компанії з управління активами.

Загальний обсяг активів в управлінні КУА становить близько 766,7 мільярда гривень. При цьому переважну частину – понад 747,7 мільярда гривень – становлять активи венчурних інститутів спільного інвестування.

Серед компаній, які працюють із приватними інвесторами та державними цінними паперами, помітне місце займає ICU. Компанія називає себе найбільшим брокером на українському ринку державних облігацій, а станом на кінець 2025 року загальний інвестиційний портфель її клієнтів становив 25,6 мільярда гривень. Портфель ОВДП фізичних осіб через ICU сягав 11,44 мільярда гривень, або 10,22% від загального портфеля державних облігацій, що належать фізособам.

Ще один великий гравець – Dragon Capital. Компанія працює не лише як інвестиційний та фінансовий посередник, а й безпосередньо інвестує у приватні компанії та нерухомість. За даними Dragon Capital, з 2001 року її напрям private markets вклав понад 1,2 мільярда євро через фонди прямих інвестицій, власні інвестиції, спільні інвестиційні структури та фонди нерухомості. У 2015–2025 роках компанія інвестувала понад 700 мільйонів євро в різні проєкти в Україні.

До великих гравців українського інвестиційного ринку належить і Concorde Capital. Компанія працює з 2004 року та надає інвестиційні й брокерські послуги, займається залученням фінансування, реструктуризацією боргів, операціями M&A та іншими угодами на ринку капіталу. За інформацією самої компанії, за час роботи вона допомогла українському бізнесу залучити понад 4 мільярди доларів.

Великі фонди та компанії з управління активами

Окремий сегмент становлять компанії, які безпосередньо управляють коштами інвестиційних фондів. Тут масштаби ринку значно більші, якщо рахувати всі активи КУА, але структура цих коштів суттєво відрізняється від портфелів звичайних приватних інвесторів.

За рейтингом УАІБ за перший квартал 2026 року, серед КУА за активами та вартістю активів венчурних ІСІ найбільший показник мала КУА "Інвестиційні партнери" – понад 52,3 мільярда гривень активів в управлінні. Далі в цьому рейтингу були "Крістал Ессет Менеджмент" із понад 32,5 мільярда гривень та "Палладіум Капітал" із понад 26,1 мільярда гривень.

Якщо ж дивитися на невенчурні інвестиційні фонди, картина інша. За даними УАІБ за другий квартал 2026 року, найбільший обсяг активів у цьому сегменті мала КУА "ІНЖУР" – понад 7,1 мільярда гривень, що відповідало 50,76% активів цього сегмента. Далі йшли "Брокбізнесінвест" із майже 1,93 мільярда гривень та "ФІНГРІН" із близько 780,4 мільйона гривень.

Водночас серед компаній, орієнтованих на прямі інвестиції у бізнес, варто виділити Horizon Capital. Компанія фокусується переважно на швидкозростаючих технологічних та експортно орієнтованих підприємствах України та Молдови. У 2023 році Horizon Capital повідомляла, що її четвертий фонд HCGF IV досяг 297,5 мільйона доларів зобов'язань, а загальні активи компанії під управлінням тоді становили близько 1,5 мільярда доларів.

Окремо варто враховувати, що розмір активів не означає однаковий формат роботи для всіх інвесторів. КУА може управляти великими венчурними фондами, тоді як брокерська компанія може спеціалізуватися на операціях з ОВДП та іншими цінними паперами для фізичних осіб.

Тому перед вибором інвестиційної компанії важливо дивитися не лише на її масштаб. Значення мають ліцензії та регуляторний статус, перелік доступних інструментів, комісії, мінімальна сума інвестиції, умови виведення коштів і те, з якими саме активами працює компанія.

Український ринок капіталу регулює НКЦПФР, а інформація про учасників ринку та емітентів доступна в загальнодоступній базі Комісії.

В умовах війни українські інвестори насамперед шукають способи зберегти капітал і водночас отримати дохід. Серед найбільш консервативних варіантів зараз виділяються державні облігації та банківські депозити, однак кожен із цих інструментів має свої особливості.