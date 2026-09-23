Новий конкурент ChatGPT та його можливості

Американська компанія Meta випустила нового ШІ-асистента Muse, який спровокував стрімкий стрибок акцій технологічного гіганта на понад 20%. Завдяки цьому капіталізація компанії зросла більш ніж на 200 мільярдів доларів лише за кілька тижнів. Як повідомляє видання Reuters, інвестори на Уолл-стріт масово скуповують акції Meta через високі очікування від монетизації нового ШІ-агента.

Штучний інтелект Muse з'явився 8 вересня і здатен самостійно бронювати квитки, надсилати електронні листи та здійснювати покупки від імені користувача. Застосунок має безкоштовну версію, а також платні підписки за 20 та 100 доларів на місяць для активного використання.

За даними аналітичного сервісу Apptopia, за перші 12 днів після релізу Muse завантажили 2,8 мільйона разів у США та Канаді. Для порівняння, легендарний ChatGPT за аналогічний період набрав 1,3 мільйона завантажень.

Хоча ще зарано робити остаточні висновки, ми вважаємо, що Muse має потенціал стати найпопулярнішим споживчим ШІ-додатком з часів ChatGPT,

– аналітики J.P. Morgan.

Мільярдні прибутки та конфлікт із Amazon

У фінансовій компанії Jefferies прогнозують, що якщо до кінця 2027 року Muse залучить 1 мільярд користувачів і хоча б 3% з них перейдуть на платну версію, це принесе Meta додатково 10,8 мільярда доларів річного доходу. На тлі таких оцінок аналітики підвищили цільову ціну акцій компанії до 875 доларів.

Цікаво! Успіх Meta спричинив ралі на фондовому ринку, піднявши акції виробників процесорів AMD та Intel. Зокрема, ринкова вартість AMD уперше в історії перетнула позначку в 1 трильйон доларів.

Втім, запуск асистента супроводжувався і конфліктами. Торговельний гігант Amazon заявив, що не надавав дозволу Muse доступ до свого магазину, і закликав Meta вилучити сервіс із програми через несанкціонований збір даних.

Раніше ми писали, що американський індекс Nasdaq оновив історичний максимум завдяки стрімкому зростанню акцій виробників чипів та технологічних компаній. Водночас побоювання щодо конкуренції з новим ШІ-асистентом від Meta спричинили падіння паперів ритейлерів, фінансових установ та сервісів таксі.