Новый конкурент ChatGPT и его возможности

Американская компания Meta выпустила нового ИИ-ассистента Muse, который вызвал стремительный скачок акций технологического гиганта более чем на 20%. Благодаря этому капитализация компании выросла более чем на 200 миллиардов долларов всего за несколько недель. Как сообщает издание Reuters, инвесторы на Уолл-стрит массово скупают акции Meta из-за высоких ожиданий от монетизации нового ИИ-агента.

Искусственный интеллект Muse появился 8 сентября и способен самостоятельно осуществлять бронирование билетов, отправлять электронные письма и совершать покупки от имени пользователя. У приложения есть бесплатная версия, а также платные подписки за 20 и 100 долларов в месяц для активного использования.

По данным аналитического сервиса Apptopia, за первые 12 дней после релиза Muse скачали 2,8 миллиона раз в США и Канаде. Для сравнения: легендарный ChatGPT за аналогичный период набрал 1,3 миллиона скачиваний.

Хотя еще рано делать окончательные выводы, мы считаем, что Muse имеет потенциал стать самым популярным потребительским ИИ-приложением со времен ChatGPT,

– аналитики J.P. Morgan.

Миллиардные доходы и конфликт с Amazon

В финансовой компании Jefferies прогнозируют, что если к концу 2027 года Muse привлечет 1 миллиард пользователей и хотя бы 3% из них перейдут на платную версию, это принесет Meta дополнительно 10,8 миллиарда долларов годового дохода. На фоне таких оценок аналитики повысили целевую цену акций компании до 875 долларов.

Интересно! Успех Meta вызвал ралли на фондовом рынке, подняв акции производителей процессоров AMD и Intel. В частности, рыночная стоимость AMD впервые в истории превысила отметку в 1 триллион долларов.

Впрочем, запуск помощника сопровождался и конфликтами. Торговый гигант Amazon заявил, что не предоставлял Muse доступ к своему магазину, и призвал Meta удалить сервис из приложения из-за несанкционированного сбора данных.

Ранее мы писали, что американский индекс Nasdaq обновил исторический максимум благодаря стремительному росту акций производителей чипов и технологических компаний. В то же время опасения по поводу конкуренции со стороны нового ИИ-ассистента от Meta привели к падению акций ритейлеров, финансовых учреждений и сервисов такси.