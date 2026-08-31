Контроль над венесуельськими ресурсами

Як повідомляє Reuters, інвестицію планують оформити через Офіс стратегічного капіталу Пентагону. Для цього використають копійчані варранти – фінансовий інструмент, який дає право придбати акції за символічною ціною.

Це дозволить США отримати частку в бізнесі без значних прямих витрат бюджетних коштів.

Залучення державних органів до подібних угод може суттєво вплинути на світовий ринок нафти. Якщо США закріплять за собою доступ до пільгових поставок сировини за собівартістю, це сприятиме стримуванню цін на пальне для кінцевих споживачів та бізнесу.

Оприлюднення цієї інформації відбулося одразу після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон візьме під контроль п'яту частину нафтових запасів Венесуели. За його словами, йдеться про контроль над понад 65 мільярдами барелів розвіданої нафти через партнерство з приватним сектором.

Водночас у самому оборонному відомстві США інформацію про купівлю частки спростовують.

"Офіс стратегічного капіталу не купує частки у приватних компаніях. Згідно зі своїми законодавчими повноваженнями, роль офісу суворо обмежена наданням фінансової допомоги у формі позик, гарантій за кредитами або технічної допомоги", – зазначає Шон Парнелл, речник Пентагону.

Представники Білого дому та компанії North American Blue Energy Partners наразі утрималися від коментарів.