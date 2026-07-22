Почему Джордж Сорос сделал ставку против британского фунта

Одним из самых известных событий в истории мировых финансов стала операция Джорджа Сороса, которую он провел 16 сентября 1992 года, сообщает Irf.ua. Этот день вошел в историю как "Черная среда", когда Великобритания была вынуждена выйти из Европейского механизма валютных курсов (ERM).

В начале 1990-х годов британское правительство поддерживало курс фунта стерлингов в установленном валютном коридоре. Для этого Банк Англии расходовал валютные резервы и повышал процентные ставки. Однако экономическая ситуация ухудшалась: инфляция оставалась высокой, экономика замедлялась, а фунт, по мнению многих инвесторов, был переоценен.

Джордж Сорос и его фонд Quantum Fund пришли к выводу, что британские власти не смогут долго удерживать курс национальной валюты. Фонд открыл масштабную короткую позицию, заимствовав и продав фунты стерлингов на сумму около 10 миллиардов долларов в расчете на дальнейшее падение их стоимости.

Как одна сделка принесла Соросу около 1 миллиарда долларов

16 сентября 1992 года Банк Англии попытался спасти фунт, потратив миллиарды фунтов из валютных резервов и дважды повысив базовую процентную ставку – сначала до 12%, а затем объявил о намерении поднять ее до 15%. Однако эти меры не смогли остановить давление рынка.

В итоге британское правительство было вынуждено отказаться от поддержки курса фунта и вывести страну из ERM. После этого национальная валюта резко подешевела, а Сорос выкупил ранее проданные фунты уже по более низкому курсу, закрыв свою позицию с огромной прибылью.

По разным оценкам, всего за один день эта операция принесла фонду около 1 миллиарда долларов прибыли, а самому Соросу – прозвище "человек, сломавший Банк Англии".

Эта история стала классическим примером того, как большие инвесторы могут зарабатывать не только на росте активов, но и на их падении благодаря механизму коротких продаж (short selling). В то же время она продемонстрировала, что даже центральные банки могут оказаться бессильными, если их валютная политика противоречит фундаментальным экономическим факторам.

Кстати, после создания Microsoft Билл Гейтс не ограничился развитием технологического бизнеса и постепенно стал одним из самых известных инвесторов мира. Его портфель включает акции больших компаний, недвижимость, сельскохозяйственные земли и перспективные направления, способные приносить стабильный доход в долгосрочной перспективе.