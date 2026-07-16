SpaceX втратила третину вартості за місяць: інвесторів попередили про новий ризик

Акції SpaceX опинилися нижче ціни рекордного IPO, що посилило занепокоєння інвесторів щодо подальшої динаміки паперів. Уже на початку серпня компанія може зіткнутися з новою хвилею волатильності через суттєве збільшення кількості акцій у вільному обігу.

Чому акції SpaceX опинилися під тиском

Під час торгів 16 липня акції SpaceX опускалися до 132,15 долара, що нижче ціни розміщення у 135 доларів за акцію, повідомляє Reuters. Водночас біржову сесію папери завершили на рівні 135,27 долара.

Від історичного максимуму, зафіксованого одразу після IPO 11 червня, акції вже втратили близько 33%. Попри це, компанія залишається однією з найдорожчих у світі із ринковою капіталізацією приблизно 1,8 трильйона доларів.

Аналітики пояснюють таку динаміку тим, що під час IPO у вільний обіг потрапило менш як 5% усіх акцій компанії. Обмежена пропозиція підтримувала високий попит, однак найближчим часом ситуація може змінитися.

Генеральний директор Infrastructure Capital Advisors Джей Хетфілд зазначив, що папери можуть бути цікавими для короткострокової торгівлі, але інвесторам варто враховувати майбутнє завершення періоду lock-up.

Який ризик очікує інвесторів уже в серпні

Найближчим каталізатором може стати перша квартальна звітність SpaceX, яку аналітики очікують на початку серпня. Уже на другий торговий день після її публікації співробітники та частина ранніх інвесторів отримають можливість продати 911,5 мільйона акцій загальною вартістю близько 123 мільярдів доларів.

Для порівняння, зараз у вільному обігу перебувають акції приблизно на 86 мільярдів доларів, тому різке збільшення пропозиції може посилити тиск на котирування.

Крім того, ще 455,8 мільйона акцій можуть стати доступними для продажу, якщо ціна SpaceX утримуватиметься вище 175,50 долара протягом визначеного періоду. До грудня частка акцій у вільному обігу може зрости до 40% компанії, тоді як решта, включаючи пакет Ілона Маска, залишатиметься заблокованою до середини 2027 року.

Попри корекцію, більшість аналітиків зберігають позитивний погляд на компанію. Із 32 експертів, які покривають SpaceX, 27 рекомендують купувати акції, лише один радить продавати, а ще четверо займають нейтральну позицію. Водночас Reuters зазначає, що історично компанії, чиї акції опускалися нижче ціни IPO у перші два місяці торгів, у середньому демонстрували слабшу дохідність, ніж ті, які уникали такого сценарію.

Тим часом, Мeta змогла відновити свої акції усього за два тижні після важкого падіння на початку літа. Інвестори позитивно оцінили, шо компанія нарешті розкрила свої плани щодо використання штучного інтелекту.