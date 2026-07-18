Какие компании остаются основой портфеля Баффета

Несмотря на многочисленные изменения на мировых финансовых рынках, инвестиционная стратегия Уоррена Баффета остается неизменной, сообщает "Минфин". Глава Berkshire Hathaway продолжает делать ставку на большие, финансово устойчивые компании с понятной бизнес-моделью, сильными брендами и стабильным денежным потоком.

Крупнейшей инвестицией Berkshire Hathaway по-прежнему остается Apple. Несмотря на постепенное сокращение доли компании в портфеле в течение последних лет, производитель iPhone по-прежнему составляет значительную часть инвестиций холдинга благодаря высокой доходности, мощной экосистеме продуктов и стабильным финансовым результатам.

Среди крупнейших активов также остаются American Express, Coca-Cola, Moody's, Chevron и Occidental Petroleum. Баффет традиционно отдает предпочтение компаниям, обладающим конкурентными преимуществами, сильными позициями на рынке и способностью регулярно увеличивать прибыль даже в периоды экономической нестабильности.

Кроме того, Berkshire Hathaway владеет значительным портфелем собственных компаний в сфере страхования, энергетики, железнодорожных перевозок и промышленности, что обеспечивает дополнительную диверсификацию бизнеса.

Почему Баффет накапливает рекордные запасы наличности

Одной из наиболее заметных особенностей стратегии Баффета в 2026 году остается большой объем денежных резервов. Berkshire Hathaway держит сотни миллиардов долларов в наличности и краткосрочных государственных облигациях США, ожидая более привлекательных возможностей для инвестирования.

Такой подход отражает главный принцип инвестора – не покупать активы любой ценой. Если рынок, по его мнению, переоценен, лучше сохранять ликвидность и ждать момента, когда качественные компании можно будет приобрести дешевле.

Баффет неоднократно подчеркивал, что успешное инвестирование не требует постоянной активности. Гораздо важнее соблюдать дисциплину, тщательно оценивать бизнес и не поддаваться эмоциям во время резких колебаний рынка.

Именно поэтому его портфель в 2026 году демонстрирует сочетание больших инвестиций в проверенные компании и значительного запаса ликвидных средств. Такая стратегия позволяет Berkshire Hathaway оставаться гибкой, быстро реагировать на рыночные возможности и сохранять финансовую устойчивость даже в периоды повышенной неопределенности.

А вот известный инвестор и автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Киосаки заявил, что у него есть долг в размере 1,2 миллиарда долларов. В то же время он утверждает, что использует заемные средства не для потребления, а как инструмент для создания капитала.