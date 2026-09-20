Які бувають основні види інвестицій

Умовно інвестиції можна поділити на кілька великих категорій залежно від того, куди саме вкладаються гроші. До найбільш поширених належать акції, облігації, фонди, нерухомість, грошові інструменти та альтернативні активи. Саме такі категорії інвестиційних продуктів виділяє Investor.gov.

Акції – це частка власності в компанії. Інвестор може заробляти на зростанні вартості акцій, а в окремих випадках – отримувати дивіденди. Водночас ціна акцій може суттєво коливатися, тому такий інструмент пов'язаний із ринковим ризиком.

Облігації – це боргові інструменти. Фактично інвестор позичає кошти державі, компанії або іншому емітенту, а натомість розраховує на виплату доходу та повернення вкладених коштів відповідно до умов випуску. Ризик залежить від надійності позичальника та інших умов, а ринкова ціна облігацій також може змінюватися.

Окремим видом для українського інвестора є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Це державні цінні папери України, за допомогою яких уряд залучає кошти, а інвестор отримує дохід відповідно до умов конкретного випуску.

Ще один популярний варіант – інвестиційні фонди та ETF. Їхня особливість полягає в тому, що гроші багатьох інвесторів об'єднуються та вкладаються у портфель різних активів. ETF при цьому торгуються на біржі, а один фонд може містити акції, облігації або інші активи.

Нерухомість також може бути інвестиційним активом. Йдеться не лише про купівлю квартири для подальшої здачі в оренду або перепродажу, а й про комерційні об'єкти та інструменти, які дають змогу отримати доступ до ринку нерухомості без безпосередньої купівлі будівлі чи квартири. Наприклад, REIT-фонди дозволяють інвестувати в нерухомість через спеціалізовані структури.

До альтернативних інвестицій можна віднести, зокрема, дорогоцінні метали, сировинні активи, приватний капітал, хедж-фонди та криптоактиви. Такі вкладення можуть мати специфічні ризики, меншу ліквідність або складнішу структуру, тому перед інвестуванням важливо добре розуміти механізм роботи конкретного продукту.

Як обрати вид інвестицій та сформувати портфель

Вибір інвестицій залежить насамперед від фінансової мети, строку інвестування та готовності до ризику. Наприклад, людині, якій гроші знадобляться вже через кілька місяців, зазвичай недоцільно формувати портфель переважно з високоризикових активів, ціна яких може сильно змінитися за короткий період.

Якщо ж інвестор розраховує на довгий горизонт, він може розглядати більш широкий набір активів, зокрема акції та фондові індекси. При цьому важливо враховувати не лише потенційну дохідність, а й можливі втрати.

Один із ключових принципів інвестування – диверсифікація. Вона передбачає розподіл коштів між різними класами активів та окремими інструментами, щоб результат портфеля не залежав від поведінки однієї компанії, галузі чи ринку. FINRA зазначає, що розподіл між акціями, облігаціями, грошовими активами, нерухомістю та іншими класами може допомогти керувати ризиком портфеля.

Наприклад, замість того щоб вкладати всі кошти лише в акції однієї компанії, інвестор може розподілити капітал між акціями різних компаній, облігаціями та фондами. При цьому навіть диверсифікований портфель не гарантує відсутності збитків – його мета полягає у зменшенні концентрації ризику.

Важливо також розрізняти вид активу та спосіб інвестування. Наприклад, ETF може інвестувати в акції, облігації або інші активи, тому сам по собі ETF – це радше інвестиційний інструмент або оболонка для портфеля, а не окремий клас активів.

Перед вкладенням коштів інвестору варто перевірити комісії, ліквідність, валютний ризик, податки, можливість дострокового виходу та потенційні збитки. Також не варто орієнтуватися лише на заявлену дохідність: вищий потенційний прибуток зазвичай означає і вищий рівень ризику.

Таким чином, універсального "найкращого" виду інвестицій не існує. Для одного інвестора пріоритетом може бути збереження капіталу та відносно прогнозований дохід, для іншого – довгострокове зростання капіталу, а оптимальним рішенням часто стає поєднання кількох різних активів у диверсифікованому портфелі.

До речі, нещодавно ми писали, що у 2026 році українці мають кілька варіантів для збереження та примноження заощаджень, однак одним із найбільш доступних залишається інвестування в державні облігації. Військові ОВДП дозволяють одночасно отримувати дохід та спрямовувати кошти на фінансування потреб державного бюджету.