Що таке військові облігації та хто може їх купити

Військові облігації – це різновид облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які випускає Міністерство фінансів України для залучення коштів на фінансування державних потреб під час воєнного стану, розповідає "Судово-юридична газета". Купуючи такі цінні папери, інвестор фактично позичає гроші державі на визначений строк.

Придбати військові облігації можуть як громадяни України, так і юридичні особи, а також іноземні інвестори. Зробити це можна через банки або ліцензованих брокерів, які мають доступ до ринку державних цінних паперів. Багато українських банків також пропонують купівлю військових облігацій через мобільні застосунки.

Кожна облігація має визначений строк погашення та фіксовану дохідність. Після завершення терміну дії держава повертає інвестору номінальну вартість паперу та виплачує відсотковий дохід відповідно до умов випуску.

Однією з ключових переваг військових облігацій є високий рівень надійності, адже їхнім емітентом виступає держава. Крім того, дохід від ОВДП для фізичних осіб не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором, що робить цей інструмент ще привабливішим.

Як інвестор отримує прибуток та які є особливості

Основний дохід від військових облігацій формується завдяки відсоткам, які держава виплачує власникам цінних паперів. Ставка залежить від конкретного випуску, валюти та строку погашення. Зазвичай довші за терміном облігації пропонують вищу прибутковість.

Деякі інвестори також можуть отримати додатковий прибуток від продажу облігацій на вторинному ринку, якщо їхня ринкова ціна зросте. Водночас вартість паперів може і знижуватися залежно від ринкової ситуації, тому такий спосіб інвестування передбачає певні ризики.

Військові облігації вважаються одним із найбільш консервативних інструментів інвестування в Україні. Вони підходять тим, хто прагне отримати прогнозований дохід із відносно низьким рівнем ризику та водночас підтримати державний бюджет.

Перед купівлею варто звернути увагу на строк погашення, валюту випуску, розмір дохідності та можливі комісії банку чи брокера. Це допоможе обрати інструмент, який найкраще відповідатиме фінансовим цілям інвестора та його горизонту інвестування.

ОВДП залишаються одним із найпопулярніших інструментів для збереження та примноження коштів в Україні. Купити державні облігації сьогодні можна навіть через мобільний застосунок, не відвідуючи банк чи брокерський офіс.