Який мільярдер інвестував у Coca-Cola: геніальна ставка зіграла

Воррен Баффет зробив одну зі своїх найвідоміших інвестицій у Coca-Cola ще наприкінці 1980-х років, перетворивши звичайну ставку на компанію на довгостроковий успіх. Berkshire Hathaway завершила формування пакета у 1994 році, витративши на 400 мільйонів акцій близько 1,3 мільярда доларів.

Чому Баффет обрав саме Coca-Cola

Воррен Баффет почав купувати акції Coca-Cola у 1988 році через інвестиційну компанію Berkshire Hathaway, йдеться в історії інвестицій компанії. Його зацікавили не просто популярність напою, а сильний глобальний бренд, стабільний попит і здатність компанії генерувати прибуток та виплачувати дивіденди протягом тривалого часу.

Протягом семи років Berkshire Hathaway нарощувала позицію і в серпні 1994 року завершила купівлю 400 мільйонів акцій Coca-Cola. Загальна вартість придбання становила близько 1,3 мільярда доларів. Сам Баффет згодом називав цю інвестицію одним із приблизно десятка особливо вдалих рішень за роки управління Berkshire Hathaway.

Особливо показовою стала історія дивідендів. У 1994 році Berkshire Hathaway отримала від Coca-Cola близько 75 мільйонів доларів дивідендного доходу. До 2022 року ця сума зросла до 704 мільйонів доларів на рік. Баффет зазначав, що компанії вдавалося збільшувати виплати щороку.

Таким чином, логіка інвестиції була типовою для Баффета: придбати частку сильного бізнесу та утримувати її протягом десятиліть, отримуючи зростання вартості компанії і дивіденди.

Скільки Coca-Cola займає в портфелі Berkshire Hathaway

Баффет і Berkshire Hathaway досі залишаються найбільшим акціонером Coca-Cola. За даними самої компанії, станом на 31 грудня 2025 року Berkshire Hathaway володіла 400 мільйонами акцій, що відповідало 9,29% усіх акцій Coca-Cola.

Цікаво, що пакет фактично не змінювався протягом багатьох років. Для Баффета Coca-Cola стала прикладом того, як довгострокове володіння акціями якісного бізнесу може працювати навіть без постійної купівлі та продажу паперів.

Станом на 2026 рік Coca-Cola залишається однією з найбільших позицій Berkshire Hathaway, а сама компанія зберігає статус найбільшого окремого акціонера виробника напоїв. Тобто ставка, зроблена ще у 1980-х, перетворилася на багаторічний актив, який продовжує приносити Berkshire дивідендний дохід.

Для Баффета ця історія є прикладом його головного інвестиційного принципу: краще володіти часткою зрозумілого та сильного бізнесу протягом тривалого часу, ніж намагатися вгадувати короткострокові коливання фондового ринку.

До слова, Berkshire Hathaway після тривалої паузи різко активізувала інвестиції, вклавши майже 20 мільярдів доларів більше в акції, ніж продала. Компанія також прискорила викуп власних паперів і зробила велику ставку на Alphabet.