Почему Баффет выбрал именно Coca-Cola

Уоррен Баффет начал покупать акции Coca-Cola в 1988 году через инвестиционную компанию Berkshire Hathaway, говорится в истории инвестиций компании. Его заинтересовали не просто популярность напитка, а сильный глобальный бренд, стабильный спрос и способность компании генерировать прибыль и выплачивать дивиденды в течение длительного времени.

В течение семи лет Berkshire Hathaway наращивала позицию и в августе 1994 года завершила покупку 400 миллионов акций Coca-Cola. Общая стоимость приобретения составила около 1,3 миллиарда долларов. Сам Баффет впоследствии называл эту инвестицию одним из примерно десятка особенно удачных решений за годы управления Berkshire Hathaway.

Особенно показательной стала история дивидендов. В 1994 году Berkshire Hathaway получила от Coca-Cola около 75 миллионов долларов дивидендного дохода. К 2022 году эта сумма выросла до 704 миллионов долларов в год. Баффет отмечал, что компании удавалось увеличивать выплаты каждый год.

Таким образом, логика инвестиции была типичной для Баффета: приобрести долю в сильном бизнесе и удерживать ее на протяжении десятилетий, получая рост стоимости компании и дивиденды.

Какую долю занимает Coca-Cola в портфеле Berkshire Hathaway

Баффет и Berkshire Hathaway по-прежнему остаются крупнейшим акционером Coca-Cola. По данным самой компании, по состоянию на 31 декабря 2025 года Berkshire Hathaway владела 400 миллионами акций, что соответствовало 9,29% всех акций Coca-Cola.

Интересно, что доля фактически не менялась на протяжении многих лет. Для Баффета Coca-Cola стала примером того, как долгосрочное владение акциями качественного бизнеса может приносить доход даже без постоянной купли-продажи ценных бумаг.

По состоянию на 2026 год Coca-Cola остается одной из крупнейших позиций Berkshire Hathaway, а сама компания сохраняет статус крупнейшего отдельного акционера производителя напитков. То есть ставка, сделанная еще в 1980-х, превратилась в многолетний актив, который продолжает приносить Berkshire дивидендный доход.

Для Баффета эта история является примером его главного инвестиционного принципа: лучше владеть долей понятного и сильного бизнеса в течение длительного времени, чем пытаться угадать краткосрочные колебания фондового рынка.

К слову, Berkshire Hathaway после длительной паузы резко активизировала инвестиции, вложив в акции почти на 20 миллиардов долларов больше, чем продала. Компания также ускорила выкуп собственных акций и сделала большую ставку на Alphabet.