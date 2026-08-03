Chery інвестує 75 мільйонів доларів у корейського автовиробника

Китайський автовиробник Chery Automobile домовився інвестувати 75 мільйонів доларів у південнокорейську компанію KG Mobility Corp через конвертовані облігації. Про це повідомляє Reuters.

Якщо облігації будуть конвертовані в акції, Chery отримає близько 10% акцій корейського виробника. Таким чином китайська компанія стане одним із найбільших акціонерів KG Mobility.

Президент Chery International Чжан Гуйбін зазначив, що компанія розраховує використовувати свої виробничі майданчики по всьому світу для розвитку співпраці з корейським партнером. За його словами, сторони можуть об'єднати виробничі потужності, співпрацювати у сфері дистрибуції та навіть реалізовувати спільні бренд-проєкти.

Відомо, що Chery є найбільшим експортером автомобілів серед китайських автовиробників і продовжує шукати нові можливості для зміцнення своїх позицій на міжнародних ринках.

Які перспективи відкриває нове партнерство

Одним із перших спільних проєктів стане запуск середньорозмірного позашляховика SE-10, який KG Mobility планує представити у січні. Автомобіль створюватиметься на платформі T2X, розробленій Chery, та буде доступний у бензиновій і гібридній версіях для внутрішнього та зовнішніх ринків.

Хоча наразі компанія не планує постачати цю модель до США, керівництво KG Mobility не виключає такої можливості в майбутньому. Водночас Chery заявляє, що вивчає варіанти виходу на американський ринок, однак наголошує на необхідності виконання всіх вимог законодавства США.

Крім автомобільного виробництва, компанії домовилися створити спільну робочу групу для розвитку співпраці у сферах напівпровідників, робототехніки, сировини, сталеливарної промисловості та інших напрямках. Це свідчить про намір партнерів побудувати довгостроковий стратегічний альянс, який виходитиме далеко за межі виробництва автомобілів.

Тим часом світові інвестори змінюють ставлення до фондового ринку Південної Кореї після різкого обвалу акцій технологічних компаній. Попри масштабний розпродаж, великі фонди вважають, що фундаментальні перспективи виробників чипів залишаються сильними.