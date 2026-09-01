11 мільйонів доларів, які стали мільярдом: як Баффет заробив на Washington Post

У 1973 році Воррен Баффет вклав близько 10,6 мільйона доларів в акції The Washington Post Company, коли ринок оцінював бізнес значно дешевше за його внутрішню вартість. Через чотири десятиліття частка Berkshire Hathaway у компанії оцінювалася вже більш ніж у 1,1 мільярда доларів, а сама історія стала одним із найяскравіших прикладів стратегії Баффета.

Баффет купив Washington Post тоді, коли ринок недооцінював компанію

У 1973 році Баффет почав купувати акції The Washington Post Company – компанії, яка тоді володіла не лише газетою The Washington Post, а й іншими активами медіабізнесу. Загалом Berkshire Hathaway витратила на цю інвестицію близько 10,6 мільйона доларів, хоча сьогодні цю суму часто округлюють до 11 мільйонів доларів, йдеться у Washington Post.

На той момент фондовий ринок перебував у складному періоді, а акції Washington Post продавалися з дуже великим дисконтом до того, що Баффет вважав внутрішньою, або справедливою, вартістю бізнесу. Сам інвестор пізніше згадував, що у 1974 році ринкова вартість його пакета впала приблизно до 8 мільйонів доларів, хоча він заплатив 10,6 мільйона доларів. Ба більше, Баффет вважав, що акції тоді коштували менш як 20% від їхньої внутрішньої вартості.

Тобто навіть після покупки ситуація деякий час розвивалася не на користь інвестора. Це важливий момент у стратегії Баффета: падіння котирувань саме по собі не означає, що інвестиція була помилковою, якщо фундаментальна цінність бізнесу залишається високою.

Баффет особливо високо оцінював роботу Кетрін Грем, яка керувала компанією. За його словами, Washington Post мала сильний бізнес, а менеджмент ухвалював рішення, які поступово збільшували його вартість. Зокрема, компанія викуповувала власні акції за низькими цінами, завдяки чому зростала вартість частки акціонерів.

У підсумку спрацювало одразу кілька факторів: зростав сам бізнес, скорочувалася кількість акцій в обігу, а ринок поступово переставав недооцінювати компанію. Баффет називав це своєрідним "потрійним ефектом" – саме він і забезпечив надзвичайний результат інвестиції.

11 мільйонів доларів перетворилися на понад 1 мільярд доларів

До 1985 року результат інвестиції вже був вражаючим. У своєму листі акціонерам Berkshire Hathaway Баффет повідомив, що після часткового викупу акцій Washington Post компанією сукупна вартість його залишкової частки та отриманих коштів становила близько 221 мільйона доларів проти початкових 10,6 мільйона доларів.

Це означало, що за приблизно 12 років початкові вкладення зросли більш ніж у 20 разів. Але Баффет не поспішав продавати актив.

У 2014 році The Washington Post повідомляла, що Berkshire Hathaway володіла часткою в Graham Holdings – компанії, яка до продажу газети називалася The Washington Post Company – вартістю близько 1,1 мільярда доларів. Видання зазначало, що Баффет почав купувати акції у 1973 році, витративши близько 11 мільйонів доларів, а за десятиліття також отримував значні дивіденди.

Того ж року Berkshire Hathaway обміняла більшу частину своїх акцій Graham Holdings на активи компанії. Угода включала телевізійну станцію WPLG, 328 мільйонів доларів готівкою та акції Berkshire Hathaway вартістю близько 400 мільйонів доларів.

Таким чином, одна з найвідоміших інвестицій Баффета демонструє принцип, який він неодноразово використовував протягом кар'єри: купувати якісний бізнес за ціною, яка суттєво нижча за його внутрішню вартість, а потім чекати.

Особливо показово, що Баффет не злякався першого падіння. Через рік після покупки його пакет коштував менше, ніж він за нього заплатив, однак інвестор продовжував оцінювати саме бізнес, а не щоденні коливання котирувань. Сам Баффет пізніше використовував Washington Post як приклад того, як у минулому навіть відносно невелика для Berkshire інвестиція могла суттєво вплинути на статки компанії.

Для інвестора ця історія важлива не лише через вражаючі цифри. Вона показує силу довгострокового інвестування, фундаментального аналізу та терпіння: Баффет не намагався вгадати рух акцій на наступний тиждень, а купив частку в бізнесі, який, на його думку, коштував значно більше за ринкову ціну.

До речі, навіть найуспішніші інвестори світу не застраховані від невдалих рішень. Однією з найдорожчих помилок Воррена Баффета стало придбання американської взуттєвої компанії Dexter Shoe, яке зрештою коштувало Berkshire Hathaway мільярди доларів.