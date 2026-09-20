Що сталося б із 1 000 доларами, вкладеними в Apple у 2000 році

Наприкінці 2000 року акції Apple торгувалися приблизно по 14,87 доларів за акцію без поправки на майбутні дроблення, про що свідчить історія вартості акцій Apple. Отже, на 1 000 доларів інвестор міг придбати близько 67 акцій компанії.

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Згодом Apple провела кілька дроблень акцій: у 2000 році – 2:1, у 2005 році – 2:1, у 2014 році – 7:1 та у 2020 році – 4:1. У результаті одна акція, придбана наприкінці 2000 року, сьогодні відповідає 112 акціям.

За умови, що інвестор не продавав акції, його початкові близько 67 акцій перетворилися б приблизно на 3 770 акцій Apple після всіх дроблень.

На закритті торгів 15 вересня 2026 року акції Apple коштували 331,34 долара. Цю ціну підтверджують дані Yahoo Finance та Stock Analysis.

Таким чином, сама вартість пакета акцій становила б приблизно 1,25 мільйона доларів. Тобто початкові 1 000 доларів перетворилися б приблизно на 1,25 мільйона доларів лише завдяки зростанню вартості акцій з урахуванням проведених компанією дроблень.

Водночас це не означає, що інвестор буквально отримав би мільйон доларів "із нічого". За 26 років Apple пережила численні періоди різкого падіння котирувань, а сама інвестиція залишалася б ризиковою протягом усього періоду.

А скільки було б із реінвестуванням дивідендів

Розрахунок можна зробити ще цікавішим, якщо врахувати дивіденди. Apple відновила регулярні виплати акціонерам у 2012 році, а згодом компанія регулярно виплачувала дивіденди, які можна було реінвестувати в нові акції. Офіційна історія Apple містить дані про виплати дивідендів за останні роки.

Для порівняння довгострокової прибутковості зазвичай використовують total return – показник, який враховує не лише зміну ціни акцій, а й дивіденди, якщо вони реінвестуються.

Дані з поправкою на корпоративні дії показують, що наприкінці 2000 року скоригована ціна Apple становила близько 0,22 долара за акцію. За цієї методики вкладені 1 000 доларів відповідали б приблизно 4 545 умовним акціям у перерахунку на сьогоднішню структуру після дроблень.

Якщо зіставити цю скориговану історичну ціну з котируванням 331,34 долара на 15 вересня 2026 року, отримуємо близько 1,5 мільйона доларів. Такий розрахунок відображає сукупний ефект зміни ціни та дивідендних виплат у скоригованих даних.

Для масштабу: 1 000 доларів перетворилися б приблизно на 1,5 мільйона доларів, тобто капітал зріс би приблизно у 1 500 разів. Водночас точний результат залежатиме від конкретної дати купівлі у 2000 році, брокерських комісій, податків та того, чи реінвестував інвестор дивіденди.

Цей приклад добре показує особливість наддовгострокових інвестицій у окремі акції: результат може кардинально відрізнятися залежно від періоду входу та виходу. Apple у 2000 році ще не була тією компанією, якою стала після появи iPod, iPhone, iPad та масштабування сервісного бізнесу, а її акції протягом перших років нового століття переживали значні коливання.

До речі, ще на початку 2023 року акції NVIDIA коштували менш як 15 доларів з урахуванням наступного спліту, а у вересні 2026 року їхня ціна наблизилася до 228 доларів. За цей час компанія перетворилася на світового лідера за капіталізацією, яка сягнула приблизно 5,5 трильйона доларів, значною мірою завдяки буму штучного інтелекту.