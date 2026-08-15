Хто стояв біля витоків OpenAI

OpenAI була представлена у грудні 2015 року як некомерційна дослідницька організація, метою якої було розвиток штучного інтелекту на користь людства. Співголовами організації на старті стали Сем Альтман та Ілон Маск, йдеться на сайті OpenAI.

Серед перших фінансових спонсорів OpenAI сама організація називала Сема Альтмана, Грега Брокмана, Ілона Маска, співзасновника LinkedIn Ріда Гоффмана, Джессіку Лівінгстон із Y Combinator, співзасновника PayPal Пітера Тіля, Amazon Web Services, Infosys та YC Research.

На момент запуску ці донори заявили про загальний обсяг зобов'язань на 1 мільярд доларів. Водночас це не означало, що вся сума одразу була передана OpenAI: сама організація зазначала, що в перші роки розраховувала витратити лише невелику частину заявленого фінансування.

Особливе місце серед ранніх прихильників OpenAI посідав Маск. За даними самої OpenAI, згодом він загалом передав некомерційній організації менш як 45 мільйонів доларів, тоді як інші донори надали понад 90 мільйонів доларів.

Як перші донори OpenAI вплинули на її майбутнє

На старті OpenAI була зовсім не тією комерційною структурою, якою її сьогодні сприймає ринок. Організація створювалася як неприбуткова лабораторія, а її ранні прихильники фактично забезпечили ресурс для проведення досліджень у сфері штучного інтелекту.

Серед засновників і перших учасників були не лише фінансові донори, а й відомі дослідники та технологічні керівники. До команди, зокрема, увійшли Грег Брокман та Ілля Суцкевер, а Маск і Альтман стали співголовами організації.

Згодом структура OpenAI суттєво змінилася. Організація почала залучати значно масштабніші комерційні ресурси, необхідні для розробки великих моделей ШІ, а одним із ключових партнерів став Microsoft.

Однак перший етап був принципово іншим: у 2015 році OpenAI отримала підтримку від групи відомих підприємців і технологічних компаній, які погодилися виділити до 1 мільярда доларів на розвиток досліджень. Саме ця група стала фінансовою основою проєкту, який згодом перетворився на одного з головних гравців світової індустрії штучного інтелекту.

До слова, інвестиції в Apple за останні десятиліття принесли своїм власникам одні з найбільших прибутків в історії фондового ринку. Найбільше виграли не лише засновники компанії, а й інвестори, які повірили в її майбутнє ще на ранніх етапах розвитку.