Кто стоял у истоков OpenAI
OpenAI была представлена в декабре 2015 года как некоммерческая исследовательская организация, целью которой было развитие искусственного интеллекта на благо человечества. Сопредседателями организации на старте стали Сэм Альтман и Илон Маск, говорится на сайте OpenAI.
Среди первых финансовых спонсоров OpenAI сама организация называла Сема Альтмана, Грега Брокмана, Илона Маска, соучредителя LinkedIn Рида Гоффмана, Джессику Ливингстон из Y Combinator, соучредителя PayPal Питера Тиля, Amazon Web Services, Infosys и YC Research.
На момент запуска эти доноры заявили об общем объеме обязательств в размере 1 миллиарда долларов. В то же время это не означало, что вся сумма сразу была передана OpenAI: сама организация отмечала, что в первые годы рассчитывала потратить лишь небольшую часть заявленного финансирования.
Особое место среди ранних сторонников OpenAI занимал Маск. По данным самой OpenAI, впоследствии он в общей сложности передал некоммерческой организации менее 45 миллионов долларов, тогда как другие доноры предоставили более 90 миллионов долларов.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Как первые доноры OpenAI повлияли на ее будущее
На старте OpenAI была совсем не той коммерческой структурой, какой ее сегодня воспринимает рынок. Организация создавалась как некоммерческая лаборатория, а ее ранние сторонники фактически обеспечили ресурсы для проведения исследований в сфере искусственного интеллекта.
Среди основателей и первых участников были не только финансовые доноры, но и известные исследователи и руководители технологических компаний. В команду, в частности, вошли Грег Брокман и Илья Суцкевер, а Маск и Альтман стали сопредседателями организации.
Впоследствии структура OpenAI существенно изменилась. Организация начала привлекать гораздо более масштабные коммерческие ресурсы, необходимые для разработки больших моделей ИИ, а одним из ключевых партнеров стала компания Microsoft.
Однако первый этап был принципиально иным: в 2015 году OpenAI получила поддержку от группы известных предпринимателей и технологических компаний, которые согласились выделить до 1 миллиарда долларов на развитие исследований. Именно эта группа стала финансовой основой проекта, который впоследствии превратился в одного из главных игроков мировой индустрии искусственного интеллекта.
К слову, инвестиции в Apple за последние десятилетия принесли своим владельцам одни из самых больших доходов в истории фондового рынка. Больше всего выиграли не только основатели компании, но и инвесторы, которые поверили в ее будущее еще на ранних этапах развития.