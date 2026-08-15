Кто стоял у истоков OpenAI

OpenAI была представлена в декабре 2015 года как некоммерческая исследовательская организация, целью которой было развитие искусственного интеллекта на благо человечества. Сопредседателями организации на старте стали Сэм Альтман и Илон Маск, говорится на сайте OpenAI.

Среди первых финансовых спонсоров OpenAI сама организация называла Сема Альтмана, Грега Брокмана, Илона Маска, соучредителя LinkedIn Рида Гоффмана, Джессику Ливингстон из Y Combinator, соучредителя PayPal Питера Тиля, Amazon Web Services, Infosys и YC Research.

На момент запуска эти доноры заявили об общем объеме обязательств в размере 1 миллиарда долларов. В то же время это не означало, что вся сумма сразу была передана OpenAI: сама организация отмечала, что в первые годы рассчитывала потратить лишь небольшую часть заявленного финансирования.

Особое место среди ранних сторонников OpenAI занимал Маск. По данным самой OpenAI, впоследствии он в общей сложности передал некоммерческой организации менее 45 миллионов долларов, тогда как другие доноры предоставили более 90 миллионов долларов.

Как первые доноры OpenAI повлияли на ее будущее

На старте OpenAI была совсем не той коммерческой структурой, какой ее сегодня воспринимает рынок. Организация создавалась как некоммерческая лаборатория, а ее ранние сторонники фактически обеспечили ресурсы для проведения исследований в сфере искусственного интеллекта.

Среди основателей и первых участников были не только финансовые доноры, но и известные исследователи и руководители технологических компаний. В команду, в частности, вошли Грег Брокман и Илья Суцкевер, а Маск и Альтман стали сопредседателями организации.

Впоследствии структура OpenAI существенно изменилась. Организация начала привлекать гораздо более масштабные коммерческие ресурсы, необходимые для разработки больших моделей ИИ, а одним из ключевых партнеров стала компания Microsoft.

Однако первый этап был принципиально иным: в 2015 году OpenAI получила поддержку от группы известных предпринимателей и технологических компаний, которые согласились выделить до 1 миллиарда долларов на развитие исследований. Именно эта группа стала финансовой основой проекта, который впоследствии превратился в одного из главных игроков мировой индустрии искусственного интеллекта.

К слову, инвестиции в Apple за последние десятилетия принесли своим владельцам одни из самых больших доходов в истории фондового рынка. Больше всего выиграли не только основатели компании, но и инвесторы, которые поверили в ее будущее еще на ранних этапах развития.