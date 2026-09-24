Honda інвестує понад 2,5 мільярда доларів у новий завод гібридів у США

Японський автовиробник Honda виходить на завершальний етап підготовки до будівництва нового заводу з випуску гібридних автомобілів у штаті Огайо. Інвестиції в проєкт сягнуть від 1,9 до 2,53 мільярда доларів, а запуск масштабного виробництва заплановано на 2030 рік.

Honda інвестує у новий завод у США

Як повідомляє ділове видання Reuters, сума інвестицій Honda у нове підприємство становитиме від 300 до 400 мільярдів єн. Масштабний проєкт покликаний посилити позиції марки на північноамериканському ринку на тлі зростаючого попиту на машини з комбінованими силовими установками.

Розміщення потужностей саме в штаті Огайо дозволить компанії ефективніше використовувати вже наявну виробничу та логістичну інфраструктуру в регіоні. Крім того, це створить нові робочі місця та забезпечить додаткові надходження до місцевого бюджету.

Сучасний ринок автопрому демонструє стрімке зміщення інтересів покупців у бік гібридів – машин, які поєднують бензиновий двигун із електричним мотором. Вони дозволяють суттєво економити пальне та зменшують викиди в атмосферу без потреби шукати зарядні станції під час довгих поїздок.

Зверніть увагу! Для автолюбителів та потенційних покупців розширення лінійки означатиме ширший вибір надійних автомобілів із низькою витратою пального та нижчою вартістю обслуговування порівняно із суто бензиновими моделями.

Раніше ми писали, що американська мережа кав'ярень Starbucks розглядає можливість продажу контрольного пакета акцій у своєму японському підрозділі. Потенційну угоду щодо оцінки найбільшого закордонного ринку компанії оцінюють орієнтовно у 3 мільярди доларів.