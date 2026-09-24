Honda инвестирует в новый завод в США

Как сообщает деловое издание Reuters, сумма инвестиций Honda в новое предприятие составит от 300 до 400 миллиардов иен. Масштабный проект призван укрепить позиции марки на североамериканском рынке на фоне растущего спроса на автомобили с гибридными силовыми установками.

Размещение производственных мощностей именно в штате Огайо позволит компании более эффективно использовать уже имеющуюся производственную и логистическую инфраструктуру в регионе. Кроме того, это создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления в местный бюджет.

Современный рынок автопрома демонстрирует стремительный сдвиг интересов покупателей в сторону гибридов – автомобилей, сочетающих бензиновый двигатель с электродвигателем. Они позволяют существенно экономить топливо и сокращают выбросы в атмосферу, при этом не требуя поиска зарядных станций во время длительных поездок.

Обратите внимание! Для автолюбителей и потенциальных покупателей расширение модельного ряда означает более широкий выбор надежных автомобилей с низким расходом топлива и меньшими затратами на обслуживание по сравнению с чисто бензиновыми моделями.

Ранее мы писали, что американская сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций в своем японском подразделении. Потенциальную сделку по оценке крупнейшего зарубежного рынка компании оценивают ориентировочно в 3 миллиарда долларов.