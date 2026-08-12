Инфляция в США соответствует прогнозам

По состоянию на утро 12 августа фьючерсы на основные фондовые индексы США демонстрировали положительную динамику, сообщает Reuters. Инвесторы оценивали новую статистику Министерства труда США по потребительским ценам, которая в целом оказалась близка к прогнозам.

Индекс потребительских цен (CPI) в июле вырос на 3,4% в годовом исчислении. Именно такого показателя ожидали экономисты, опрошенные Reuters.

В месячном исчислении инфляция составила 0,1%, что также соответствует предварительным прогнозам аналитиков.

В то же время базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 2,5% в годовом исчислении. Месячный рост core CPI составил 0,2% – оба показателя также совпали с ожиданиями.

Отсутствие неприятных сюрпризов в статистике стало позитивным сигналом для финансовых рынков. У инвесторов появились основания полагать, что инфляционное давление остается под контролем, что важно для будущих решений Федеральной резервной системы США.

Фьючерсы на индексы США пошли вверх

После публикации статистики положительная динамика сохранялась на фьючерсном рынке.

По состоянию на 08:32 по восточному времени США фьючерсы на Dow Jones росли на 134 пункта, или 0,25%.

Контракты на S&P 500 прибавили 28,75 пункта, или 0,37%. Лучшую динамику среди основных индексов продемонстрировали фьючерсы на Nasdaq 100, которые поднялись на 249,75 пункта, или 0,84%.

В то же время в ходе утренних торгов фьючерсы несколько сократили рост. Это свидетельствует об осторожности участников рынка, которые продолжают оценивать дальнейшую траекторию инфляции и возможные действия ФРС.

Для инвесторов особенно важным остается базовый показатель инфляции. Его рост на 2,5% в годовом исчислении оказался именно таким, как и ожидал рынок.

Таким образом, июльская статистика не дала инвесторам нового повода для резкого пересмотра ожиданий относительно денежно-кредитной политики США. В то же время отсутствие инфляции выше прогноза поддержало фьючерсы на основные американские индексы и создало позитивный фон перед открытием торгов.