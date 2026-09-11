Переваги водневих вантажівок для бізнесу

Німецький концерн Daimler Truck інвестує кілька сотень мільйонів євро у розробку та виробництво вантажівок на водневому паливі до кінця цього десятиліття. Як повідомляє агентство DPA, компанія прагне поєднати водневі технології з акумуляторними електромобілями для декарбонізації вантажних перевезень.

Про масштабні інвестиційні плани оголосила генеральна директорка Daimler Truck Карін Родстрем. За її словами, компанія вже вклала значні ресурси в акумуляторні вантажівки, проте тепер робить наступний крок і виділяє великий капітал для розвитку водневого транспорту.

Виробник вважає водневі машини важливою частиною рішення для скорочення викидів у Європі. Це відбувається навіть на тлі того, що деякі інші автовиробники скорочують свої водневі програми.

Головною перевагою водневої технології є більша вантажопідйомність та значний запас ходу, що критично важливо для далеких рейсів. Крім того, заправка воднем займає значно менше часу, ніж повна зарядка потужного акумулятора, а розширення електромережевої інфраструктури має свої фізичні обмеження.

"Існують чіткі сценарії використання, коли нашим клієнтам дійсно потрібні висока вантажопідйомність і великий запас ходу", – наголосила Карін Родстрем, додавши, що такі потреби має певний відсоток замовників.

Ефективність вибору між електрикою та воднем залежить від конкретної країни, місцевих цін на носії енергії та наявності потрібної заправної інфраструктури.

Створення інфраструктури та перші випробування

Німецький концерн прагне уникнути помилок, яких припустилися під час впровадження електромобільності, коли інфраструктура не встигала за транспортом.

"Ми не хочемо робити ту саму помилку, що була допущена в електричній мобільності. Саме тому ми намагаємося будувати партнерства на дуже ранньому етапі та дбаємо про розвиток усієї екосистеми", – зазначила очільниця Daimler Truck.

Наразі компанія співпрацює з підприємствами транспортного, енергетичного та промислового секторів над створенням цілісної водневої екосистеми. Детальніші подробиці партнерств оголосять вже наступного тижня на промисловому ярмарку в Ганновері.

Акумуляторні вантажівки Daimler Truck вже присутні на ринку, але поки що займають незначну частку у загальних продажах бренду. Після серії успішних випробувань прототипів компанія планує передати першу малу серію з 100 водневих вантажівок у реальну експлуатацію клієнтам вже до кінця цього року.

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