Преимущества водородных грузовиков для бизнеса

Немецкий концерн Daimler Truck инвестирует несколько сотен миллионов евро в разработку и производство грузовиков на водородном топливе до конца этого десятилетия. Как сообщает агентство DPA, компания стремится объединить водородные технологии с аккумуляторными электромобилями для декарбонизации грузовых перевозок.

О масштабных инвестиционных планах объявила генеральный директор Daimler Truck Карин Родстрем. По ее словам, компания уже вложила значительные ресурсы в аккумуляторные грузовики, однако теперь делает следующий шаг и выделяет большой капитал на развитие водородного транспорта.

Производитель считает водородные машины важной частью решения по сокращению выбросов в Европе. Это происходит даже на фоне того, что некоторые другие автопроизводители сокращают свои водородные программы.

Главным преимуществом водородной технологии является большая грузоподъемность и значительный запас хода, что критически важно для дальних рейсов. Кроме того, заправка водородом занимает значительно меньше времени, чем полная зарядка мощного аккумулятора, а расширение инфраструктуры электросетей имеет свои физические ограничения.

"Существуют четкие сценарии использования, когда нашим клиентам действительно нужны высокая грузоподъемность и большой запас хода", – подчеркнула Карин Родстрем, добавив, что такие потребности есть у определенного процента заказчиков.

Эффективность выбора между электричеством и водородом зависит от конкретной страны, местных цен на энергоносители и наличия необходимой заправочной инфраструктуры.

Создание инфраструктуры и первые испытания

Немецкий концерн стремится избежать ошибок, допущенных при внедрении электромобильности, когда инфраструктура не успевала за развитием транспорта.

"Мы не хотим повторять ту же ошибку, которая была допущена в сфере электромобильности. Именно поэтому мы стараемся налаживать партнерские отношения на самом раннем этапе и заботимся о развитии всей экосистемы", – отметила руководительница Daimler Truck.

В настоящее время компания сотрудничает с предприятиями транспортного, энергетического и промышленного секторов над созданием целостной водородной экосистемы. Более подробные сведения о партнерствах будут объявлены уже на следующей неделе на промышленной выставке в Ганновере.

Аккумуляторные грузовики Daimler Truck уже представлены на рынке, но пока занимают незначительную долю в общих продажах бренда. После серии успешных испытаний прототипов компания планирует передать первую небольшую серию из 100 водородных грузовиков в реальную эксплуатацию клиентам уже к концу этого года.

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