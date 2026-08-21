Біткоїн різко пішов угору

У моменті 21 серпня ціна першої криптовалюти досягла близько 77 000 доларів, повідомляє Investong.com. За останні два дні біткоїн подорожчав приблизно на 18%, або на 12 000 доларів.

Таким чином, буквально за кілька днів криптовалюта здійснила один із найпомітніших ривків останнього часу. За даними актуальних ринкових котирувань, Bitcoin торгувався поблизу 77 000 доларів, а його капіталізація становила близько 1,5 трильйона доларів.

Особливо стрімким був рух безпосередньо під час останнього імпульсу: за приблизно 20 хвилин BTC у моменті піднявся до 76 000 доларів, після чого продовжив рух угору.

За оцінкою, наведеною у вихідних даних, за два дні до капіталізації біткоїна додалося понад 220 мільярдів доларів. Це означає, що разом із подорожчанням активу в ринок повернулися значні обсяги капіталу.

Ривок відбувається після складного періоду для крипторинку. Ще 18 серпня Bitcoin торгувався поблизу 63 500 доларів, а аналітики VanEck тоді фіксували ознаки капітуляції частини учасників ринку та підвищену волатильність.

Капіталізація крипторинку зросла на 400 мільярдів доларів

Позитивна динаміка не обмежилася лише біткоїном. За п'ять днів загальна капіталізація крипторинку збільшилася приблизно на 400 мільярдів доларів.

Це еквівалентно майже 20% від вартості всього крипторинку п'ятьма днями раніше. Така динаміка свідчить про масштаб припливу коштів у цифрові активи на тлі зміни настроїв інвесторів.

Поточний рух Bitcoin також розвивається на тлі низки позитивних для криптоіндустрії сигналів зі США. Напередодні Дональд Трамп закликав Конгрес ухвалити закон Clarity Act, який має чіткіше визначити правила регулювання цифрових активів. На цьому тлі біткоїн уперше з червня перевищив 70 000 доларів, а акції криптокомпаній також суттєво зросли.

Ще одним фактором підтримки ринку стали дії Міністерства фінансів США щодо збільшення викупу довгострокових держоблігацій. Зниження дохідності облігацій створило сприятливіше середовище для ризикових активів, до яких належить і криптовалюта.

Втім, різке зростання не означає, що Bitcoin гарантовано продовжить рух лише вгору. Крипторинок залишається дуже волатильним, а після стрімких ралі можливі як фіксація прибутку, так і різкі корекції.

Станом на ранок 21 серпня актуальні котирування різних торгових майданчиків дещо відрізняються, однак Bitcoin перебуває поблизу 77 000 доларів.

До слова, криптовалютні активи різко подорожчали після того, як Дональд Трамп закликав Конгрес США ухвалити закон із чіткими правилами для цифрових активів. На цьому тлі Bitcoin перевищив позначку у 70 тисяч доларів, а акції криптокомпаній зросли на десятки відсотків.