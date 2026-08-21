Биткоин резко вырос

21 августа цена первой криптовалюты достигла около 77 000 долларов, сообщает Investong.com. За последние два дня биткоин подорожал примерно на 18%, или на 12 000 долларов.

Таким образом, буквально за несколько дней криптовалюта совершила один из самых заметных скачков за последнее время. По данным актуальных рыночных котировок, Bitcoin торговался вблизи отметки 77 000 долларов, а его капитализация составляла около 1,5 триллиона долларов.

Особенно стремительным было движение непосредственно во время последнего импульса: примерно за 20 минут BTC в мгновение ока поднялся до 76 000 долларов, после чего продолжил движение вверх.

По оценке, приведенной в исходных данных, за два дня капитализация биткоина выросла более чем на 220 миллиардов долларов. Это означает, что вместе с ростом стоимости актива на рынок вернулись значительные объемы капитала.

Рывок происходит после сложного периода для крипторынка. Еще 18 августа биткоин торговался вблизи отметки 63 500 долларов, а аналитики VanEck тогда фиксировали признаки капитуляции части участников рынка и повышенную волатильность.

Капитализация криптовалютного рынка выросла на 400 миллиардов долларов

Положительная динамика не ограничилась только биткоином. За пять дней общая капитализация крипторынка увеличилась примерно на 400 миллиардов долларов.

Это эквивалентно почти 20% от стоимости всего криптовалютного рынка пятью днями ранее. Такая динамика свидетельствует о масштабном притоке средств в цифровые активы на фоне изменения настроений инвесторов.

Текущее движение биткоина также развивается на фоне ряда позитивных для криптоиндустрии сигналов из США. Накануне Дональд Трамп призвал Конгресс принять закон Clarity Act, который должен более четко определить правила регулирования цифровых активов. На этом фоне биткоин впервые с июня превысил отметку в 70 000 долларов, а акции криптокомпаний также существенно выросли.

Еще одним фактором поддержки рынка стали действия Министерства финансов США по увеличению выкупа долгосрочных гособлигаций. Снижение доходности облигаций создало более благоприятную среду для рисковых активов, к которым относится и криптовалюта.

Впрочем, резкий рост не означает, что биткоин гарантированно продолжит движение только вверх. Криптовалютный рынок остается очень волатильным, а после стремительных ралли возможны как фиксация прибыли, так и резкие коррекции.

По состоянию на утро 21 августа актуальные котировки различных торговых площадок несколько различаются, однако биткоин находится вблизи отметки 77 000 долларов.

К слову, криптовалютные активы резко подорожали после того, как Дональд Трамп призвал Конгресс США принять закон с четкими правилами для цифровых активов. На этом фоне биткоин превысил отметку в 70 тысяч долларов, а акции криптокомпаний выросли на десятки процентов.