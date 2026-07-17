Як заробляти на ETF: простий спосіб інвестувати навіть для новачків

Біржові фонди ETF вже давно стали одним із найпопулярніших інструментів для інвестування у світі. Вони дають змогу вкладати кошти одразу у десятки або навіть сотні активів, знижуючи ризики та відкриваючи можливості для стабільного довгострокового прибутку.

Що таке ETF та як працюють біржові фонди

ETF (Exchange Traded Fund) – це біржовий інвестиційний фонд, паї якого торгуються на фондовій біржі так само, як і звичайні акції, повідомляє "Мінфін". Основна особливість такого інструменту полягає в тому, що один фонд може об'єднувати десятки, сотні або навіть тисячі різних активів.

Наприклад, ETF може відстежувати динаміку індексу S&P 500, який включає 500 найбільших компаній США. Купуючи лише один пай такого фонду, інвестор фактично отримує частку у великому диверсифікованому портфелі замість придбання акцій кожної компанії окремо.

Існують ETF, які інвестують у різні класи активів. Це можуть бути акції, державні та корпоративні облігації, дорогоцінні метали, нерухомість, сировинні товари чи навіть окремі галузі економіки, наприклад технології, енергетика або охорона здоров'я.

Головною перевагою ETF вважається диверсифікація. Якщо вартість окремих компаній знижується, це не обов'язково суттєво вплине на загальну ціну фонду, адже її підтримують інші активи, що входять до його складу.

Крім того, ETF зазвичай мають нижчі комісії порівняно з активно керованими інвестиційними фондами, адже більшість із них лише повторює структуру певного біржового індексу.

Як можна отримувати прибуток від ETF

Інвестори можуть заробляти на ETF двома основними способами. Перший – це зростання вартості самого фонду. Якщо активи, які входять до його складу, дорожчають, збільшується і ціна паю ETF. У такому разі інвестор отримує прибуток після продажу фонду за вищою ціною.

Другий спосіб – отримання дивідендів. Частина ETF інвестує в компанії, які регулярно виплачують дивіденди своїм акціонерам. Отримані кошти фонд може перераховувати власникам паїв або автоматично реінвестувати для подальшого зростання вартості інвестицій.

Попри численні переваги, ETF не гарантують прибутку. Їхня вартість залежить від ситуації на фінансових ринках, економічних умов, процентних ставок, інфляції та інших факторів. Якщо ринок падає, ціна фонду також може знижуватися.

Саме тому експерти радять розглядати ETF як інструмент довгострокового інвестування. Регулярне поповнення інвестицій, широкий вибір фондів і диверсифікація допомагають поступово накопичувати капітал та зменшувати вплив короткострокових коливань ринку.

Для багатьох інвесторів ETF стали своєрідною "точкою входу" у світ фондового ринку. Вони поєднують простоту купівлі, широкий вибір активів, відносно невисокі витрати та можливість сформувати збалансований інвестиційний портфель навіть із невеликою стартовою сумою.

Водночас ОВДП залишаються одним із найпопулярніших інструментів для збереження та примноження коштів в Україні. Купити державні облігації сьогодні можна навіть через мобільний застосунок, не відвідуючи банк чи брокерський офіс.