Что такое ETF и как работают биржевые фонды

ETF (Exchange Traded Fund) – это биржевой инвестиционный фонд, паи которого торгуются на фондовой бирже так же, как и обычные акции, сообщает "Минфин". Основная особенность такого инструмента заключается в том, что один фонд может объединять десятки, сотни или даже тысячи различных активов.

Например, ETF может отслеживать динамику индекса S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний США. Приобретая всего одну долю такого фонда, инвестор фактически получает долю в большом диверсифицированном портфеле вместо покупки акций каждой компании по отдельности.

Существуют ETF, которые инвестируют в различные классы активов. Это могут быть акции, государственные и корпоративные облигации, драгоценные металлы, недвижимость, сырьевые товары или даже отдельные отрасли экономики, например технологии, энергетика или здравоохранение.

Главным преимуществом ETF считается диверсификация. Если стоимость отдельных компаний снижается, это не обязательно существенно повлияет на общую стоимость фонда, ведь ее поддерживают другие активы, входящие в его состав.

Кроме того, у ETF обычно более низкие комиссии по сравнению с активно управляемыми инвестиционными фондами, ведь большинство из них лишь повторяет структуру определенного биржевого индекса.

Как можно получать прибыль от ETF

Инвесторы могут зарабатывать на ETF двумя основными способами. Первый – это рост стоимости самого фонда. Если активы, входящие в его состав, дорожают, увеличивается и цена пая ETF. В таком случае инвестор получает прибыль после продажи фонда по более высокой цене.

Второй способ – получение дивидендов. Часть ETF инвестирует в компании, которые регулярно выплачивают дивиденды своим акционерам. Полученные средства фонд может перечислять владельцам паев или автоматически реинвестировать для дальнейшего роста стоимости инвестиций.

Несмотря на многочисленные преимущества, ETF не гарантируют прибыли. Их стоимость зависит от ситуации на финансовых рынках, экономических условий, процентных ставок, инфляции и других факторов. Если рынок падает, цена фонда также может снижаться.

Именно поэтому эксперты советуют рассматривать ETF как инструмент долгосрочного инвестирования. Регулярное пополнение инвестиций, широкий выбор фондов и диверсификация помогают постепенно накапливать капитал и снижать влияние краткосрочных колебаний рынка.

Для многих инвесторов ETF стали своеобразной "точкой входа" в мир фондового рынка. Они сочетают простоту покупки, широкий выбор активов, относительно невысокие расходы и возможность сформировать сбалансированный инвестиционный портфель даже с небольшой стартовой суммой.

В то же время ОВГЗ остаются одним из самых популярных инструментов для сохранения и приумножения средств в Украине. Купить государственные облигации сегодня можно даже через мобильное приложение, не посещая банк или брокерский офис.