Что понимается под банковским золотом

В законодательстве Украины понятие "банковские металлы" охватывает золото, серебро, платину и металлы платиновой группы, доведенные до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами. К этой категории относятся металлы в слитках и порошках, имеющие сертификат качества, а также монеты, изготовленные из драгоценных металлов.

Если говорить именно о банковском золоте, то наиболее распространенной формой для частного инвестора является золотой слиток. Его стоимость определяется, прежде всего, массой драгоценного металла, его чистотой и рыночной ценой золота.

Важно не путать банковское золото с ювелирными изделиями. В стоимости кольца или цепочки учитывается не только цена самого металла, но и затраты на изготовление, дизайн и работу мастера. Поэтому ювелирное украшение не является аналогом инвестиционного золотого слитка.

Отдельной формой банковских металлов являются инвестиционные монеты. НБУ отмечает, что такие монеты изготавливаются из драгоценных металлов высокой пробы и предназначены именно для инвестирования и накопления. Для золота проба инвестиционных монет Украины составляет 999,9.

В то же время стоимость инвестиционной монеты определяется не только ее номиналом. НБУ прямо указывает, что номинальная стоимость таких монет значительно ниже стоимости драгоценного металла, с чего они изготовлены.

На украинском рынке банки могут продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой. НБУ предоставил банкам такое право еще в 2022 году, разрешив продавать клиентам банковские металлы в отделениях.

Как покупают банковское золото и почему можно заработать

Для инвестора механизм работы с золотом достаточно прост: приобрести металл, хранить его в течение определенного периода, а затем продать, если рыночная цена выросла. НБУ отдельно публикует учетные цены на банковские металлы, в частности на золото, что позволяет отслеживать ориентир стоимости металла.

Однако при покупке физического золота нужно учитывать разницу между ценой, по которой банк продает металл, и ценой, по которой готов его выкупить. Поэтому само по себе рост мировой цены на золото не означает, что инвестор автоматически получит такой же процент дохода.

Важное значение имеет и форма хранения. Если речь идет о физическом слитке, владельцу необходимо позаботиться о его безопасном хранении, а также не терять документы и упаковку, если они предусмотрены условиями продажи. Состояние слитка может иметь значение при его последующем выкупе банком.

Еще один вариант – инвестиционные золотые монеты. Они также относятся к банковским металлам, а НБУ регулярно публикует цены их закупки и продажи.

В то же время золото не приносит фиксированного процента, как банковский депозит. Потенциальный финансовый результат зависит от изменения рыночной цены металла и разницы между ценой покупки и продажи. Поэтому перед приобретением стоит сравнить котировки нескольких банков, спред, доступные веса слитков, условия обратного выкупа и расходы на хранение.

По данным НБУ, операции физических лиц с банковскими металлами с физической поставкой являются отдельным показателем статистики валютного рынка. Нацбанк с 2026 года также расширил публикацию соответствующей статистики, в частности в отношении объемов покупки и продажи таких металлов населением.

Таким образом, банковское золото – это способ инвестировать непосредственно в драгоценный металл. Для частного инвестора доступны различные формы, в частности слитки и инвестиционные монеты, но перед покупкой важно учитывать не только текущую цену золота, но и разницу между ценой продажи и выкупа, условия хранения и возможность последующей продажи.

Недавно мы писали, что золото традиционно считается защитным активом, который может помочь диверсифицировать инвестиционный портфель в периоды экономической и геополитической нестабильности. В то же время драгоценный металл не гарантирует прибыли, а его цена может существенно колебаться.