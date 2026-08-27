Акції VK пробили історичний мінімум

Під час торгів на Московській біржі у середу, 26 серпня, акції МКПАО VK різко подешевшали, повідомляє Investing.com. О 15:53 за московським часом котирування впали на 4,9% – до 116,4 рубля за папір.

Таким чином, акції компанії вперше в історії опустилися нижче 117 рублів. Попередній історичний мінімум було зафіксовано 17 липня, коли папери VK падали до 117,05 рубля.

Тоді цей рівень зміг виступити підтримкою для котирувань. Різке падіння акцій у липні відбулося після видалення ключових застосунків VK із магазину App Store.

Новий месенджер посилив тиск на папери

Цього разу одним із факторів падіння стала поява нового конкурента на російському ринку месенджерів. Компанія Wildberries & Russ (РВБ) запустила WB Chat – сервіс, у якому користувачі можуть створювати групи та канали.

Офіційного анонсу запуску поки не було, однак застосунок уже доступний у магазинах мобільних застосунків. Наразі WB Chat працює у форматі бета-тестування.

Розробником застосунку вказана компанія WB FZE. За словами Тетяни Кім, після запуску сервісу в Росії його планують вивести також на міжнародні ринки.

Поява нового месенджера може посилити конкурентний тиск на VK, для якого комунікаційні сервіси є одним із ключових напрямів бізнесу. Саме очікування посилення конкуренції стало додатковим негативним фактором для котирувань компанії.

До речі, індекс Мосбіржі за останні шість місяців пережив серйозний спад: станом на 24 серпня він втратив понад 25% від рівня кінця лютого. Високі ставки, слабша нафта та невизначеність навколо війни й санкцій стали ключовими чинниками тиску на російські акції.